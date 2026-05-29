Con l’arrivo della bella stagione, la città di Nardò si prepara ad accogliere il fitto calendario di eventi culturali e spettacoli previsti per i prossimi mesi. A partire da sabato 30 maggio, il cuore pulsante del centro storico cambia volto: Piazza Battisti diventa ufficialmente off-limits per auto e moto.

I dettagli dell’ordinanza n. 283

Il Comune di Nardò, attraverso l’ordinanza n. 283, ha stabilito il divieto di circolazione e di sosta nell’area dal 30 maggio al 20 settembre. Il provvedimento sarà in vigore ogni giorno, dalle ore 16:00 alle ore 7:00 del mattino seguente.

La particolarità di quest’anno è l’estensione del divieto: la limitazione, che solitamente riguarda chi non è autorizzato all’accesso nella Ztl, viene applicata ora anche a tutti coloro che normalmente godono dei permessi di transito. Di conseguenza, l’accesso veicolare su via Amendola proveniente da piazza Battisti sarà interdetto.

Come cambia la viabilità per i residenti

I residenti di via Amendola e delle vie limitrofe dovranno adattarsi al nuovo schema di circolazione. L’accesso alla Ztl sarà consentito esclusivamente attraverso il varco di via Don Minzoni, percorrendo via Lata.

Attenzione anche a Piazza Salandra

L’ordinanza non riguarda solo Piazza Battisti. Il provvedimento ribadisce il divieto assoluto di circolazione e di sosta — valido anche per residenti, frontisti e soggetti autorizzati — su Piazza Salandra. Tale restrizione resterà in vigore sino al 30 settembre, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi programmati dall’amministrazione comunale nelle piazze cittadine.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di rendere i luoghi simbolo di Nardò maggiormente fruibili da parte di cittadini e turisti, trasformandoli in palcoscenici a cielo aperto per l’intera durata dell’estate.