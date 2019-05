La prudenza non è mai troppa, attenzione alla guida e… agli autovelox. Il calendario di Giugno

Giugno è ormai alle porte, ma con l’arrivo del nuovo mese torna, puntuale come un orologio svizzero, il terrore degli automobilisti distratti, indisciplinati o che premono un po’ troppo il piede sull’acceleratore.

La Provincia di Lecce ha reso noto, come di consueto, il calendario (che troverete in allegato in fondo a questo articolo) degli autovelox e telelaser disseminati sulle principali strade del Salento.

Le tanto odiate “macchinette” punteranno i loro obiettivi per immortalare tutte le infrazioni al codice della strada, senza fare sconti a nessuno. Per questo, se è vero che la prudenza non è mai troppa soprattutto alla guida, bisogna prestare molta attenzione per non incappare in multe salatissime o nel rischio di perdere ‘preziosi’ punti della patente.

Non bisogna pensare solo alle sanzioni, che a nessuno piace pagare! È soprattutto una questione di sicurezza stradale, di proteggere l’incolumità propria e degli altri. È bene, dunque, rispettare i limiti di velocità imposti e guidare con prudenza, anche se si viaggia in sella ad una due ruote.

Fatte tutte le raccomandazioni del caso, come promemoria, è bene consultare il calendario di giugno diffuso da Palazzo dei Celestini.

Cliccando su “scarica l’allegato” è possibile effettuare il download del file in pdf con tutti i tratti interessati, da consultare in qualunque momento.