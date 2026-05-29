La dea bendata torna a far visita alla provincia di Lecce. Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 28 maggio 2026, un fortunato giocatore ha sfiorato il “6” centrando una splendida vincita da 46.324,95 euro.
La giocata vincente è stata effettuata a Tiggiano, presso il punto vendita “Bar Ada”, situato in Via Vittorio Veneto, 18. Una notizia che ha acceso l’entusiasmo nella piccola comunità salentina, confermando ancora una volta la Puglia come terra spesso protagonista nelle cronache del gioco nazionale.
Il mercato del gioco in Puglia: tra stabilità e nuove tendenze
Mentre a Tiggiano si festeggia, è utile analizzare lo stato di salute del settore del gioco nella regione. Secondo i dati più recenti elaborati da Agipronews, la Puglia sta vivendo una fase di sostanziale stabilità.
Nel corso del 2025, la spesa complessiva – calcolata come differenza tra la raccolta totale e le vincite distribuite ai giocatori – si è attestata a quota 1,5 miliardi di euro, mantenendosi in linea con i volumi registrati nell’anno precedente.
Tuttavia, il comparto del SuperEnalotto presenta una dinamica differente. I numeri regionali segnalano infatti una lieve flessione: la spesa nel settore ha raggiunto i 52,53 milioni di euro, segnando un calo dell’8,7% rispetto ai 57,3 milioni di euro contabilizzati nei dodici mesi precedenti.
Jackpot in continua ascesa
L’attesa per il “6” continua a tenere col fiato sospeso gli appassionati di tutta Italia. L’ultima vincita milionaria risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (BS) fu centrato un jackpot da 35,4 milioni di euro.
Per l’estrazione odierna, in programma venerdì 29 maggio 2026, il montepremi disponibile per chi indovinerà la combinazione vincente è salito vertiginosamente a 171,5 milioni di euro. Un premio da capogiro che continuerà a stimolare la caccia al numero fortunato in ogni angolo del Paese, dalla Puglia al Nord Italia.