La carica della scuderia Max Racing
La scuderia Max Racing si presenta all’appuntamento con grande determinazione, puntando a conquistare punti pesanti per la classifica di Coppa Italia. Il team schiera una formazione di alto livello, con diversi esordi e ritorni eccellenti:
- Debutti in R5: Due navigatori del team supporteranno piloti di altre scuderie. Matteo Bello affiancherà il veterano Giuseppe Troiano su Skoda Fabia R5, mentre Daniele Coletta debutterà su 208 R5 al fianco di Mauro Sant’Antonio.
- Giovani promesse: Occhi puntati su Gabriel Lauri, che esordisce come pilota in una gara ACI Sport su Saxo RS Plus 1600 (Under 23). Sarà navigato da Antonio Bruni.
- Altri protagonisti: In N2, tornano a correre insieme Nicola Rivellino e Antonio D’Angelo su Peugeot 106. Giacomo Calogiuri sarà affiancato da Raffaella Di Meo su Citroen Saxo Vts, mentre il beniamino locale Michele De Filippo tornerà sulle strade di casa con Mattia Casto a bordo della Suzuki Swift Sport 1.6 Racing Start.
Non solo Rally: l’impegno a Susa-Moncenisio
L’attività della scuderia non si ferma alla Puglia. Dall’altra parte dello Stivale, nello stesso fine settimana, si terrà lo slalom di Susa-Moncenisio, noto per essere la corsa più antica del mondo. A rappresentare i colori della Max Racing sarà Fabio Greco, pilota casaranese residente in Svizzera, pronto a dare spettacolo alla guida di un kart cross 600.
Un fine settimana all’insegna del motorsport che promette di regalare grandi emozioni, confermando ancora una volta il talento e la passione dei piloti della scuderia Max Racing.