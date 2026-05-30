Ancora sangue sulle strade del Salento. Una nuova tragedia scuote la comunità locale: nella serata di ieri, attorno alle 19.30, un grave incidente stradale si è verificato lungo l’ultimo tratto della Statale 275, la strada che collega Montesardo a Gagliano del Capo.

L’incidente all’altezza di San Dana

Il sinistro, avvenuto nei pressi di San Dana, ha visto coinvolti una motocicletta e un furgone Volkswagen. A perdere la vita è stato Alessandro Cappello, 40 anni, di Alessano, che si trovava in sella alla sua due ruote.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio delle autorità competenti. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunto sul posto con l’obiettivo di prestare i primi soccorsi, per il 40enne non c’è stato purtroppo nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri insieme agli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause del sinistro.