Vaccino anticovid, la Puglia apre a 40mila maturandi e a somministrazione su luoghi di lavoro

A pochi giorni dal via libera imposto dal Generale Figliuolo sulle prenotazioni per le vaccinazioni anticovid, la Puglia accelera ulteriormente sulla campagna vaccinale, aprendo a maturandi e aziende. È di ieri, 28 maggio, l’annuncio del Presidente della Regione Michele Emiliano sulla vaccinazione dei ragazzi che sosterranno la maturità tra poche settimane. Si tratta di circa 40mila studenti che nel pomeriggio di domani potranno avere una dose di vaccina proprio in vista dell’esame, per rientrare in sicurezza.

Sarà una notte prima degli esami un po’ diversa, ma non c’è da stupirsi. Spetta alle Asl l’arduo compito di organizzare le vaccinazioni per i ragazzi previste dalle 18 alle 22 di domani. Sarà interessante, a questo punto, scoprire quale sarà il tasso di adesione alla campagna vaccinale tra i giovanissimi che vedono anticipato il loro turno, quasi come un fulmine a ciel sereno.

Intanto, anche nei luoghi di lavoro sarà possibile vaccinare i propri dipendenti. Su La Puglia ti vaccina, infatti, è possibile per le aziende aderire alla campagna vaccinale, compilando un modulo ed inviandolo alla Asl di riferimento. Il piano aziendale deve indicare le modalità di organizzazione della somministrazione, gli spazi per la vaccinazione e l’osservazione post vaccino, le risorse strumentali e di personale. Le aziende verranno poi ricontattate in base alla disponibilità dei vaccini e alle priorità stabilite dalla Cabina di regia regionale.

“L’obiettivo – spiega l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco – è garantire la vaccinazione non solo ai dipendenti delle aziende che aderiscono alle associazioni di categoria firmatarie del protocollo, ma raggiungere ogni impresa, piccola o grande, che vorrà attivarsi in tal senso. Le aziende saranno ricontattate in base alla disponibilità di vaccini e secondo priorità che saranno stabilite dalla cabina di regia dopo la ricognizione delle istanze pervenute”.