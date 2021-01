“Vecchie e nuove dipendenze. Disagi, sintomi e prevenzione”, un webinar del Lions Club Lecce “Tito Schipa”

Alcool, droga, gioco d’azzardo e, negli ultimi anni, quella da internet e social network.

Sono tante, tantissime le dipendenze contro le quali in tanti sono costretti a combattere quotidianamente.

Quali sono i sintomi per capire e come prevenire? A queste a ad altre domande cercherà di dare una risposta un webinar in programma, domani, martedì 26 gennaio, a partire dalle ore 20.00.

Organizzato dal Lions Club Lecce “Tito Schipa”, presieduto dall’Avvocato Luisa Frassanito e in collaborazione con il Rotary Club Milano “Porta Nuova”, l’iniziativa, dal titolo “Vecchie e nuove dipendenze. Disagi, sintomi e prevenzione”, vedrà la partecipazione della dottoressa Maria Dolores Bacci, Psicologa e Psicoterapeuta, Presidente del Rotary Milano “Precotto San Michele” e della dottoressa Maria Rosaria Grimaldi, Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale di Lecce e socia del Lions “Tito Schipa”.

Ancora un service a favore dei cittadini del sodalizio leccese che, poco più di un mese fa, ha ideato un’altra importante iniziativa in favore di chi ha difficoltà a uscire, o di chi vive in solitudine e per gli anziani soli: un viaggio virtuale tra le bellezze e i luoghi di interesse di diverse città d’Italia, stando comodamente a casa, attraverso una video chiamata in tempo reale.

Grazie alla collaborazione con una multinazionale italiana con sede a Milano, alcune ragazze che lavorano per questa società, residenti in tutta Italia, proporranno percorsi culturali per le vie della città in cui risiedono, dando la possibilità a chi usufruirà dell’iniziativa di prenotarsi in giorni e orari prestabiliti.

Nel corso dell’appuntamento la persona che si è prenotata riceverà una video chiamata che la “accompagnerà” per qualche ora tra le bellezze ed i luoghi di interesse culturale.