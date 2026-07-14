La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere rappresenta una delle priorità operative del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce. Un impegno quotidiano fatto di prevenzione, protezione e pronto intervento, dove la rapidità d’azione e la costante presenza sul territorio risultano fondamentali per salvare vite umane.

Un esempio concreto di questo impegno si è verificato nella nottata di ieri a Caprarica di Lecce, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce hanno arrestato un cittadino di origine albanese, classe 1989. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e minaccia ai danni della propria compagna.

L’intervento: una catena di soccorsi salvavita

L’operazione è scattata in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. La Centrale Operativa ha inviato immediatamente le pattuglie presso l’abitazione della coppia. All’arrivo dei militari, la vittima è stata trovata in strada insieme alla figlia minorenne, dopo essere riuscita a fuggire per sottrarsi alle brutali aggressioni subite durante la notte.

Il datore di lavoro: allertato dalla vittima, ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e i vicini di casa: insospettiti dalle urla, hanno segnalato tempestivamente il pericolo in corso.

La violazione del provvedimento cautelare

Dagli accertamenti condotti dai Carabinieri è emersa una dinamica particolarmente grave: l’uomo era già destinatario di una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal GIP del Tribunale di Lecce e notificatagli solo poche ore prima. Nonostante il provvedimento giudiziario, l’indagato ha fatto rientro nell’abitazione, innescando una pericolosa escalation di violenza.

La vittima è stata prontamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per le cure del caso. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Lecce, tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”.