L’attesa è finita. L’U.S. Lecce ha annunciato che Adidas sarà il nuovo sponsor tecnico del Club a partire dalla stagione sportiva 2026/27.

Si tratta di un ritorno storico e dal valore altamente simbolico: il brand a tre strisce torna infatti a vestire i giallorossi a ben 34 anni di distanza dall’ultima collaborazione. Questa partnership strategica unisce l’identità radicata e l’anima del Salento all’innovazione tecnologica e al prestigio globale di uno dei marchi sportivi più iconici al mondo.

Una partnership fondata sull’identità e l’innovazione

Il legame tra l’U.S. Lecce e il suo territorio è viscerale. Il Club incarna una passione autentica e un senso di appartenenza unico, alimentato costantemente dal calore di una delle tifoserie più appassionate e seguite d’Italia.

Scegliere Adidas come partner tecnico non è solo una mossa estetica, ma un tassello fondamentale nel piano di crescita e internazionalizzazione della società salentina. Grazie al supporto di un colosso dello sport mondiale, il Lecce punta a consolidare il proprio posizionamento, offrendo ai propri atleti e ai tifosi standard qualitativi di altissimo livello.

Cosa prevede l’accordo 2026/27

A partire dal ritiro estivo e per tutta la stagione 2026/27, tutte le squadre dell’U.S. Lecce, scenderanno in campo indossando esclusivamente prodotti a marchio Adidas.

L’accordo, che si configura come una partnership pluriennale, permetterà al Club di sviluppare nuove sinergie e attività di merchandising che saranno presto svelate.

Svelamento dei nuovi kit

Al momento, l’U.S. Lecce ha confermato che i dettagli sui nuovi kit gara e sulla collezione allenamento per la stagione 2026/27 verranno resi noti prossimamente.