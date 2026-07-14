Una tragica notizia scuote la comunità locale: un uomo di 64 anni ha perso la vita durante un’immersione nelle acque di Santa Maria al Bagno. La vicenda si è conclusa nelle prime ore di questa mattina con il ritrovamento del corpo da parte dei soccorritori.

La dinamica dei fatti e l’allarme

Tutto ha avuto inizio nella tarda serata di ieri. Intorno alle ore 23:54, è scattato l’allarme dopo che i familiari, non vedendo rientrare l’uomo dalla sua attività subacquea, hanno contattato le autorità per segnalarne la scomparsa. La preoccupazione è cresciuta rapidamente, dando il via a una complessa macchina dei soccorsi.

Le operazioni di ricerca e il ritrovamento

Le attività di ricerca sono state coordinate con estrema rapidità dai Vigili del Fuoco in stretta collaborazione con la Capitaneria di Porto. Per tutta la notte, le squadre hanno setacciato lo specchio d’acqua interessato, nonostante le difficoltà operative legate alle ore notturne.

L’epilogo è giunto alle prime luci dell’alba, quando il personale del nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco ha individuato il corpo senza vita del 64enne. Il rinvenimento è avvenuto a poche decine di metri di distanza dalla boa di segnalazione che l’uomo aveva posizionato per indicare la sua presenza durante l’immersione.

L’impegno dei soccorritori

Sul posto sono rimaste operative fino al termine delle manovre di recupero le squadre dei Vigili del Fuoco, il nucleo sommozzatori specializzato e il personale della Capitaneria di Porto. Le autorità stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto per chiarire le cause che hanno portato a questo fatale incidente subacqueo.