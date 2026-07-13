Paura all’alba lungo la strada che collega Ugento a Casarano. Intorno alle 7:00 di questa mattina, la stazione di servizio Q8 è stata teatro di una rapina a mano armata messa a segno con estrema rapidità. Due soggetti, col volto celato da passamontagna, hanno fatto irruzione nei locali della caffetteria, seminando il panico tra i dipendenti.

Il colpo e la fuga

I malviventi, agendo con determinazione, hanno puntato un’arma contro uno dei dipendenti presenti nell’area di servizio. Sebbene la natura della pistola sia ancora al vaglio degli inquirenti per accertarne l’autenticità, la minaccia è stata sufficiente per permettere ai rapinatori di impossessarsi dell’apparecchio cambiamonete, contenente circa duecento euro in contanti.

Una volta sradicata la macchinetta, i due si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat 500L, risultata successivamente rubata. La corsa dei banditi è proseguita in direzione sud, terminando nelle campagne di Ugento. Qui, il veicolo è stato abbandonato per consentire ai rapinatori di dileguarsi a piedi e far perdere definitivamente le proprie tracce.

Le indagini dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano, che hanno subito avviato i rilievi di rito. L’auto utilizzata per il colpo è stata posta sotto ispezione scientifica alla ricerca di impronte o indizi biologici che possano condurre all’identificazione dei responsabili.

Le indagini si concentrano ora sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Gli inquirenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere della stazione di servizio e di quelle installate lungo le arterie stradali circostanti, sperando di isolare dettagli utili per chiudere il cerchio attorno agli autori.