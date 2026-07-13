Momenti di paura nelle prime ore della mattinata odierna a Surbo, in provincia di Lecce. Intorno alle ore 4:43, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è intervenuta tempestivamente in via Berlinguer a seguito di una segnalazione per l’incendio di un’autovettura.

La dinamica dell’intervento

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il rogo aveva già avvolto una Renault Clio, che ha riportato ingenti danni a causa della violenza delle fiamme. Il forte irraggiamento termico sprigionato dall’incendio ha purtroppo coinvolto anche una Fiat Panda regolarmente parcheggiata nelle immediate vicinanze, danneggiandola seriamente.

L’operazione dei Vigili del Fuoco è stata determinante non solo per lo spegnimento dell’incendio, ma soprattutto per impedire che il fuoco si propagasse ad altri veicoli in sosta e per garantire la messa in sicurezza dell’intera area, scongiurando pericoli maggiori per i residenti.

Accertamenti in corso

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Surbo, che hanno avviato i primi rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, le cause dell’incendio restano in fase di accertamento: gli inquirenti non escludono alcuna pista e stanno lavorando per chiarire se si sia trattato di un evento accidentale o di natura dolosa.