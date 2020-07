Andria-Corato, quattro anni fa le lacrime. La Puglia si ferma per ricordare le vittime della disastro ferroviario

Sono passati quattro anni dall’incidente sulla tratta Andria-Corato. Un disastro ferroviario in cui persero la vita 23 persone, colpevoli soltanto di essere saliti sui treni scontrati in aperta campagna. Impossibile dimenticare le immagini della tragedia, quei convogli che, visti dall’alto, sembravano due modellini Lego in pezzi. E i video delle ricerche disperate, quando il silenzio necessario per trovare i feriti, per ascoltare un lamento o una voce era interrotto solo dalle cicale, testimoni di un dramma consumato in un afoso giorno d’estate.

Era 12 Luglio 2016. Qualcosa nel sistema delle comunicazioni andò storto e l’impatto fu devastante. Delle prime carrozze restò ben poco se non un ammasso di lamiere accartocciate, vetri infranti, pezzi volati via come la vita di 23 persone: Pasquale Abbasciano, Giuseppe Acquaviva, Serafina Acquaviva, Maria Aloysi, Alessandra Bianchino, Rossella Bruni, Pasqua Carnimeo, Enrico Castellano, Luciano Caterino, Michele Corsini, Albino De Nicolo, Salvatore Di Costanzo, Giulia Favale, Nicola Gaeta, Jolanda Inchingolo, Benedetta Merra, Donata Pepe, Maurizio Pisani, Giovanni Porro, Fulvio Schinzari, Antonio Summo, Francesco Tedone e Gabriele Zingaro. Corpi recuperati dai soccorritori che hanno scavato senza sosta, a mani nude, tra le lamiere, senza mai smettere di sperare.

Nomi e storie di chi è andato incontro alla morte. Un contadino che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Una futura sposa che si stava preparando al giorno più bello della sua vita. E lo studente che stava tornando a casa, a Ruvo di Puglia, pronto a godersi l’estate dopo aver sostenuto gli esami per superare due debiti.

51 riportarono ferite più o meno gravi. Impossibile dimenticare il piccolo Samuele, il bambino salvato dalla nonna ed estratto dalle macerie dai vigili del fuoco che gli hanno vedere un cartone animato sul telefonino per distrarlo durante le operazioni.

Qualcosa in quel maledetto martedì di luglio non ha funzionato: uno dei due treni non doveva trovarsi su quella tratta che dal 2013 – quando è stato creato il collegamento con l’aeroporto di Bari-Palese – ha visto aumentare enormemente i volumi di traffico. Su quel binario unico, su quel pezzo di rotaia che corre tra gli ulivi simbolo di questa terra, diventato teatro di una tragedia inspiegabile che ha ferito nel cuore la Puglia.