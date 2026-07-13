Il mondo degli scacchi incontra la solidarietà a Lecce. Mercoledì 15 luglio 2026, il Lido Mancarella di San Cataldo sarà il palcoscenico di un importante appuntamento benefico. Il Rione Santa Rosa APS Lecce – Circolo Scacchi F.S.I., in stretta collaborazione con il Lions Club Lecce Rudiae, organizza un torneo di scacchi aperto a tutti con l’obiettivo nobile di raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore per la comunità.

L’evento, reso possibile anche grazie al generoso sostegno di RNC MEDICAL SRL – Health Hub di Cavallino (Le), rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport possa trasformarsi in un concreto aiuto per il territorio.

Dettagli del Torneo e Regolamento

La competizione si svolgerà con formula Rapid: 6 turni da 15 minuti senza incremento; si applicano le norme FIDE e FSI. Le iscrizioni e il sorteggio avverranno nel pomeriggio, con l’inizio della prima partita fissato per le ore 18:00.

Il torneo, inserito nel circuito delle manifestazioni US Acli organizzate dalla sezione Scacchi del Rione Santa Rosa per la stagione 2026, premierà i primi tre classificati assoluti.

Come partecipare e iscriversi

La quota di partecipazione è di 15 euro e il torneo è aperto a giocatori di ogni ordine e grado. È richiesta la preiscrizione entro martedì 14 luglio 2026.

Per iscriversi è necessario inviare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 347 9678765 indicando nome e cognome; data di nascita ed eventuale categoria di appartenenza

I giocatori non preiscritti saranno ammessi solo in caso di disponibilità residua di posti.

Un impegno per la sicurezza

Oltre al valore sportivo, l’evento punta a un obiettivo vitale: dotare il territorio di un defibrillatore. Invitiamo tutti gli appassionati a partecipare a questa giornata di condivisione. Il Lido Mancarella sarà attrezzato con servizio bar e punto ristoro per tutti i partecipanti. Si ricorda che, come da regolamento, nell’area di gioco i dispositivi elettronici dovranno restare spenti.