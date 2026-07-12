Quando le luminarie accendono le piazze e le trasformano in merletti colorati, la banda sale sulla cassa armonica e riempie l’aria di note solenni e le strade si riempiono di voci di paese, c’è un profumo che appartiene a un luogo più di qualsiasi cartolina, che racconta un territorio fatto di tradizioni più di qualsiasi libro. È il profumo delle feste patronali del Salento fatto di mandorle tostate, miele, cacao e zucchero caramellato. Gli ingredienti che, per i turisti in vacanza, stuzzicano una domanda: cupeta o il mustazzolo? La regina dorata della croccantezza o lo scrigno scuro di aromi antichi? Perché se il pasticciotto è il simbolo della colazione salentina, sono proprio questi due dolci a rappresentare l’anima autentica delle feste patronali, delle tradizioni tramandate e delle estati trascorse tra vicoli, piazze e luminarie.

Quando una festa patronale profuma di Salento lo si capisce bene. Ognuna ha la sua storia, il suo santo, la sua processione, il suo spettacolo pirotecnico e le bancarelle, ma ce n’è una davanti alla quale è impossibile non fermarsi: quella dei dolci tipici dove, in bella vista, sono esposti la cupeta stesa ancora fumante sul marmo con gesti rapidi che si ripetono identici da generazioni e i mustazzoli, allineati uno accanto all’altro. È qui che nasce una delle sfide gastronomiche più amate del territorio.

La Cupeta, il croccante che profuma di festa

Tra tutti i dolci tipici salentini, la cupeta è probabilmente quello che regala lo spettacolo più affascinante. Ancora oggi molti maestri “cupetari” la preparano davanti agli occhi dei passanti, mescolando mandorle tostate, miele e zucchero bollente con movimenti rapidi e precisi, prima di stendere il composto sul marmo e tagliarlo ancora caldo. Questa preparazione è parte integrante del fascino delle feste salentine e rappresenta una tradizione tramandata da generazioni.

Il risultato? Un croccante profumato, fragrante e irresistibile dove bastano pochi ingredienti per raccontare secoli di tradizione. Ogni morso racchiude la semplicità di pochi ingredienti e la maestria di un gesto antico, ripetuto da decenni durante le feste di paese.

Per molti salentini, la festa patronale inizia proprio con un pezzo di cupeta ancora tiepida.

Il Mustazzolo: il sapore della tradizione più antica

Se la cupeta conquista con il profumo, il mustazzolo seduce con il gusto. Un tempo era quasi impossibile trovarlo fuori da fiere e feste. Oggi è presente nelle pasticcerie tutto l’anno, ma è tra le bancarelle illuminate delle feste patronali che continua a esprimere tutta la sua magia.

Per molti, il mustazzolo non è semplicemente un biscotto. È un ricordo. C’è chi li preferisce più morbidi, chi più speziati, chi ricoperti da una glassa sottile e chi li cerca ancora nelle bancarelle delle feste, convinto che abbiano un sapore impossibile da ritrovare altrove. Forse ha ragione.

Perché alcuni cibi non cambiano davvero per gli ingredienti, ma per il luogo in cui vengono mangiati.

Allora, chi vince la sfida delle feste patronali?

Probabilmente nessuno. O forse vincono entrambi. Perché la cupeta senza il mustazzolo renderebbe le bancarelle un po’ meno complete. E il mustazzolo senza il profumo della cupeta perderebbe una parte della sua magia.

Le feste patronali del Salento sono questo: un intreccio di sapori, profumi, luci e ricordi che non hanno bisogno di un vincitore. Hanno bisogno soltanto di essere vissute. E la prossima volta che ti troverai in una piazza illuminata, con la banda che suona e il profumo delle mandorle nell’aria, fermati davanti a quella bancarella.

Assaggia prima la cupeta. Poi un mustazzolo.

Solo dopo potrai decidere da che parte stare.

Sempre che tu ci riesca.