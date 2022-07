Tornano i 40 gradi, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova ondata di caldo africano

La data da segnare in rosso sul calendario è quella di giovedì, quando secondo gli esperto tornerà l’anticiclone africano che ha già regalato temperature quasi “insopportabili”. Anche nei prossimi giorni l’asticella della colonnina di mercurio segnerà valori vicini ai 40°. Come sempre, lungo la costa la canicola sarà smorzata dalla brezza marina, ma non si soffrirà di meno a causa dei tassi di umidità che renderanno il caldo più afoso e quindi meno sopportabile. Insomma, ci aspettano giorni di fuoco fino al weekend… E dopo sarà anche peggio, secondo le previsioni dei meteorologi.

Dopo una piccola tregua, o per dirla meglio, di una fase meno afosa, la quarta settimana di luglio potrebbe essere addirittura la più “rovente” dell’estate. Vedremo cosa accadrà. Il picco “infernale” è atteso tra diversi giorni, tra il 16 e il 17 luglio, ed è ancora presto per sapere con certezza se saremo di fronte ad una ondata di caldo eccezionale, l’ennesima di questa asfissiante stagione estiva, ma le premesse per incoronare luglio come il più caldo della storia ci sono tutte. Come ci sono tutte le carte in tavola per battere i record dell’indimenticabile 2003.

Caldo e afa anche di sera e notti tropicali

«Giorno dopo giorno il caldo – avverte Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com – si farà sentire anche durante le ore serali, specie nella aree urbane dove il mix di rilascio di calore dagli edifici e l’aumento fisiologico dell’umidità relativa aumenteranno la sensazione di disagio fisico. Alle ore 20-21 si potranno ancora avere 29-30°C se non superiori nelle città. Contestualmente aumenteranno le temperature minime notturne, che potranno non scendere sotto i 23-24°C in particolare sempre nelle grandi aree urbane ma anche lungo i litorali :si tratta di valori minimi tipici delle aree tropicali»

Quanto durerà?

«Secondo le ultime proiezioni – afferma Ferrara – l’acuto di questa ennesima ondata di caldo africano potrebbe concretizzarsi nella prima parte della prossima settimana, quando non sono escluse punte locali notevoli, talora superiori ai 39-40°C. Il caldo africano non mollerà la presa almeno sino al 20 luglio. A seguire si apre un ventaglio di possibilità ancora tutte da valutare, ma non è escluso uno smorzamento quantomeno parziale della canicola con arrivo di qualche temporale in più a partire da Nord».

Seguiranno importanti aggiornamenti.