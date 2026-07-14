Un nuovo intervento di soccorso si è reso necessario nella mattinata di ieri lungo il litorale ionico, dove la Guardia Costiera di Gallipoli ha tratto in salvo un giovane bagnante in difficoltà. Il protagonista della disavventura è un venticinquenne salentino che, uscito in mare con il suo SUP (Stand Up Paddle) nelle acque di Torre Lapillo, si è trovato improvvisamente in balia delle onde.

L’accaduto: il vento spinge il SUP verso il largo

Nonostante i tentativi di rientrare a riva, le forti raffiche di vento proveniente dai quadranti settentrionali (tramontana) hanno reso vana ogni manovra del giovane, che è stato inesorabilmente spinto verso il mare aperto. La corrente tesa ha impedito al ragazzo di governare il mezzo, allontanandolo rapidamente dalla costa.

Il salvataggio provvidenziale

Fortunatamente, il giovane aveva con sé un telefono cellulare, strumento fondamentale che gli ha permesso di comporre tempestivamente il numero di emergenza 112. La chiamata ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi: la Sala Operativa della Guardia Costiera di Gallipoli ha disposto l’uscita del mezzo navale GC B65, in dotazione all’Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea.

L’equipaggio, giunto sul posto in tempi rapidi, ha individuato il bagnante a circa un chilometro dalla costa, riportandolo sano e salvo a riva.