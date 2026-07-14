Una vasta colonna di fumo e fiamme sta avvolgendo in queste ore la collina della Madonna della Serra, nel territorio di Ruffano. Il rogo, divampato lungo il rilievo che si estende verso il comune di Supersano, sta distruggendo ampie porzioni di macchia mediterranea, destando forte preoccupazione tra la popolazione locale.

Situazione critica: il vento ostacola i soccorsi

Le operazioni di spegnimento sono rese estremamente complesse dalle intense raffiche di vento, che stanno spingendo il fronte del fuoco con estrema rapidità. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, coordinati anche dal sindaco di Ruffano, che sta seguendo in prima persona l’evolversi dell’emergenza.

Al momento, la priorità assoluta è contenere l’avanzata delle fiamme verso i centri abitati. Per ragioni di sicurezza, è stata disposta l’evacuazione delle abitazioni più esposte al rischio rogo ed è stata interdetta al transito veicolare Contrada San Nicola.

Momenti di tensione e apprensione per i residenti

La situazione ha generato attimi di alta tensione. Si registrano difficoltà anche per quanto riguarda la messa in sicurezza di alcune proprietà private: in tre casi specifici, i proprietari hanno inizialmente opposto resistenza all’evacuazione, tentando di restare per proteggere i propri immobili, nonostante il pericolo imminente.

Le fiamme hanno raggiunto anche le zone limitrofe al cimitero comunale, situato lungo il versante della collina, mentre una densa coltre di fumo ha avvolto l’intero centro abitato di Ruffano, rendendo l’aria irrespirabile.

Un territorio già ferito

Il rogo di oggi riaccende il dolore e la preoccupazione in una comunità già duramente colpita in passato. La collina della Madonna della Serra è stata infatti teatro di numerosi incendi devastanti negli anni scorsi; in molte zone sono ancora ben visibili le ferite e la vegetazione bruciata dei precedenti eventi calamitosi.

La situazione resta in continua evoluzione.