Le sirene hanno rotto il silenzio dell’alba. A Copertino è scattata una vasta operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti gravemente coinvolti in un’inchiesta per omicidio e tentato omicidio aggravati dalla premeditazione e dal metodo mafioso.

L’intervento, ancora in corso nelle prime ore della mattinata, vede impegnati i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce con il supporto della Compagnia di Gallipoli, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili, impiegati nelle attività di esecuzione delle misure e nelle perquisizioni.

L’inchiesta non si limita ai tre arresti. Nell’ambito della stessa operazione, un’altra persona è stata denunciata per tentata estorsione, mentre due soggetti dovranno rispondere di favoreggiamento personale, delineando un quadro investigativo ben più ampio.

Per il momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sul movente, sul contesto criminale e sui fatti contestati. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della mattinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dall’Arma dei Carabinieri.