Una serata d’estate si è trasformata in tragedia lungo la provinciale 145, la strada che collega Melendugno alla marina di San Foca. Un tratto, particolarmente trafficato durante la stagione estiva, che ha fatto da teatro ad un drammatico incidente mortale. In un violento scontro tra un’auto e uno scooter, per cause ancora da chiarire, ha perso la vita Cosimo Damiano Poleti, un padre di 36 anni. Con lui viaggiava il figlio di appena sette anni, rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è ricoverato in prognosi riservata. Saranno gli accertamenti dei carabinieri a chiarire cosa sia accaduto negli istanti che hanno preceduto l’impatto.

La tragedia sulla provinciale 145

L’incidente si è verificato quando l’orologio aveva da poco segnato le 21.00. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, lo scooter Kawasaki su cui viaggiavano padre e figlio e un’auto, una Fiat Panda presa a noleggio da una famiglia di turisti polacchi, si sono scontrati per cause da accertare, trasformando il tratto di strada che conduce alla marina adriatica nel teatro di una tragedia.

L’impatto è stato devastante. La scena apparsa ai primi soccorritori è stata sin da subito drammatica. Per il conducente dello scooter, non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Il figlio di sette anni è stato soccorso dal pesonale sanitario, stabilizzato sul posto e accompagnato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è ricoverato in condizioni giudicate gravi.

A bordo dell’auto coinvolta nell’incidente viaggiava una una coppia di coniugi polacchi in vacanza con i loro due figli. Secondo le prime informazioni raccolte, hanno riportato soltanto lievi ferite.

I carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica. Saranno gli accertamenti, insieme agli eventuali riscontri tecnici e alle testimonianze raccolte, a stabilire come si sia verificato lo scontro e se vi siano responsabilità da accertare. I mezzi coinvolti sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un’altra tragedia sulle strade del Salento

L’ennesimo incidente mortale riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale nel Salento, soprattutto durante il periodo estivo, quando il traffico verso le località balneari aumenta sensibilmente.

In attesa che le indagini chiariscano le cause dell’accaduto, resta il dolore per una tragedia che ha spezzato una famiglia e scosso profondamente l’intera comunità.