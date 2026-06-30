Nonostante le ‘raccomandazioni’, le campagne di sensibilizzazione e gli appelli delle forze dell’ordine continua ad essere uno dei tranelli più utilizzati per spillare soldi a ignari malcapitati. La «truffa dello specchietto» continua a essere uno dei raggiri più diffusi sulle strade. Funziona perché continua a sfruttare un copione tanto semplice, quanto efficace. Tutto inizia con un colpo improvviso alla carrozzeria. Pochi istanti dopo un’auto lampeggia, invita ad accostare e il conducente scende, sostenendo che lo specchietto della sua vettura è stato danneggiato. La proposta arriva quasi subito: evitare assicurazioni, constatazione amichevole e denunce, chiudendo la questione con un risarcimento immediato in contanti.

Sembra un normale incidente, ma in molti casi non lo è. È una messa in scena studiata nei minimi dettagli che fa leva sul senso di colpa degli automobilisti, convinti di aver provocato un incidente e sulla paura che una fesseria che si può risolvere nel giro di pochi minuti possa ingigantirsi. In fondo, è più semplice risarcire la parte lesa per il danno con cento, massimo duecento euro che tirare in ballo l’assicurazione.

Come funziona la truffa dello specchietto

Il meccanismo è ormai noto. Un automobilista viene raggiunto da un rumore improvviso, — spesso provocato ad arte lanciando una pallina da tennis o un sassolino — , e subito dopo viene fermato da un altro conducente che sostiene di aver subito un danno allo specchietto o alla carrozzeria. La richiesta è quasi sempre la stessa: evitare assicurazioni, denunce e lunghe pratiche burocratiche risolvendo tutto con un risarcimento immediato in contanti, generalmente tra i 100 e i 200 euro. Una somma che, su due piedi, può sembrare anche ragionevole.

È proprio questa apparente semplicità a rendere la truffa dello specchietto così insidiosa. Pensare “a me non succederà mai” è l’errore più comune. Il raggiro continua a fare vittime proprio perché viene messo in atto con modalità credibili. Chi viene fermato è portato a credere di aver realmente causato un incidente. Non sentitevi obbligati a pagare sul posto: in caso di un vero sinistro esistono delle procedure ufficiali da seguire per verificare responsabilità e danni.

Cosa fare se si sospetta un tentativo di truffa

Se si ha il sospetto di trovarsi davanti a un tentativo di truffa, è fondamentale non consegnare denaro e non lasciarsi intimidire. Il consiglio è quello di rimanere all’interno della propria automobile, evitare discussioni e proporre, subito, la via legale: dite chiaramente che preferite compilare il modulo CID (constatazione amichevole) o chiamare i vigili per i rilievi. Di fronte a questa insistenza, il truffatore, di solito desisterà. In caso contrario, contattate immediatamente il numero unico di emergenza, chiedendo l’intervento dei Carabinieri o delle altre forze dell’ordine. Se le condizioni di sicurezza lo consentono, può essere utile annotare il numero di targa, il modello e il colore dell’auto coinvolta, elementi che potrebbero rivelarsi preziosi per le indagini.

La prudenza resta l’arma più efficace. Nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a pagare sul posto senza accertamenti. In caso di un vero incidente esistono procedure precise per verificare responsabilità e danni, mentre chi insiste nel pretendere denaro contante con urgenza potrebbe avere ben altri obiettivi.

Il vero danno è il silenzio: perché denunciare fa la differenza

Non è semplice capire che si tratta di un raggiro, né riconoscere subito chi si finge disponibile a chiudere il disguido con una “sincera” stretta di mano e dei contanti. Non c’è da vergognarsi se si cade in questo tranello: i truffatori sono attori professionisti del raggiro, capaci di manipolare la pressione del momento a loro favore.

L’invito è quindi a non abbassare la guardia. Parlare di questi episodi, condividere le informazioni e segnalare immediatamente ogni tentativo sospetto alle forze dell’ordine può contribuire a evitare che altri automobilisti finiscano nella rete di una truffa che, nonostante sia conosciuta da anni, continua purtroppo a fare vittime. Quando il “copione” diventa di dominio pubblico, lo spettacolo dei truffatori è destinato a fallire.