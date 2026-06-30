Nel quadro del costante potenziamento delle attività di controllo del territorio e di prevenzione dei fenomeni di illegalità e di turbativa dell’ordine pubblico, la Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha proceduto ad un’attenta analisi delle posizioni di numerosi soggetti responsabili di condotte illecite nel territorio della provincia.

All’esito di tali approfondite istruttorie, nel periodo compreso dal 22 al 28 giugno 2026, il Questore Giampietro Lionetti ha adottato 13 misure di prevenzione personale, finalizzate a contenere la pericolosità sociale di individui già noti alle forze dell’ordine. Il bilancio complessivo conta 8 Avvisi Orali, 4 Fogli di Via Obbligatori e un DASPO della durata di 4 anni.

DASPO di 4 anni per aggressione all’arbitro a Sannicola

Su proposta del Commissariato di P.S. di Taurisano, il Questore ha firmato un provvedimento di DASPO per la durata di anni 4 nei confronti di un dirigente della società calcistica “Sannicola Calcio”.

I fatti risalgono allo scorso 11 gennaio 2026, durante l’incontro valevole per il campionato dilettantistico tra il “San Nicola Calcio” e l'”Armando Picchi Specchia”, presso il campo sportivo di San Nicola. A seguito di uno scontro di gioco che ha richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari, diversi giocatori e dirigenti si sono introdotti indebitamente sul terreno di gioco. Nella concitazione, il dirigente ha colpito con uno schiaffo alla mandibola il direttore di gara, rivolgendogli contestualmente gravi frasi ingiuriose.

Cosa prevede il provvedimento: All’uomo sarà precluso l’accesso a tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale in cui si svolgono manifestazioni di qualsiasi livello, incluse le aree perimetrali e di transito dei tifosi, a partire da due ore prima dell’evento e fino a due ore successive alla conclusione dello stesso.

Fogli di Via Obbligatori: 4 provvedimenti di allontanamento

Sono stati applicati 4 provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio con contestuale divieto di ritorno nei comuni teatro degli eventi illeciti:

Duplice provvedimento a carico di un 43enne di Presicce: Il soggetto è stato colpito da due distinti provvedimenti. Il primo (allontanamento da Taviano per 3 anni ) è scaturito dal suo rintraccio a Porto Cesareo con due coltelli in auto e una carta di credito rubata a Taviano, usata poco prima in tabaccheria. Il secondo (allontanamento da Guagnano per 3 anni ) è scattato dopo che l’uomo è stato sorpreso nei pressi di un ATM col volto travisato e in possesso di carte di pagamento, tessere sanitarie rubate e 3 tablet sottratti a rappresentanti commerciali.

Il soggetto è stato colpito da due distinti provvedimenti. Il primo (allontanamento da ) è scaturito dal suo rintraccio a Porto Cesareo con due coltelli in auto e una carta di credito rubata a Taviano, usata poco prima in tabaccheria. Il secondo (allontanamento da ) è scattato dopo che l’uomo è stato sorpreso nei pressi di un ATM col volto travisato e in possesso di carte di pagamento, tessere sanitarie rubate e 3 tablet sottratti a rappresentanti commerciali. Uggiano la Chiesa: Un Foglio di Via di 3 anni ha colpito un 39enne residente a Palmariggi, intercettato alla guida di un’auto rubata con targa contraffatta. All’interno del mezzo i Carabinieri hanno rinvenuto adesivi per falsificare le targhe, uno sfollagente di 35 cm, cacciaviti, pinze e una roncola.

Un Foglio di Via di ha colpito un 39enne residente a Palmariggi, intercettato alla guida di un’auto rubata con targa contraffatta. All’interno del mezzo i Carabinieri hanno rinvenuto adesivi per falsificare le targhe, uno sfollagente di 35 cm, cacciaviti, pinze e una roncola. Lecce: Un Foglio di Via con divieto di ritorno per 6 mesi è stato emesso nei confronti di una 32enne di Maglie. La donna è stata fermata dalle Volanti a bordo di un’auto insieme a due giovani (denunciati per porto abusivo di armi poiché trovati con dei coltelli) senza alcun valido motivo o attività lavorativa che giustificasse la sua presenza nel capoluogo.

Emessi 8 Avvisi Orali a soggetti pericolosi

Il Questore ha inoltre adottato 8 provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi in virtù dei loro precedenti penali o di polizia:

Rissa nel Centro Storico di Otranto

Tre provvedimenti, adottati su proposta del Commissariato di P.S. di Otranto, scaturiscono da una violenta rissa scoppiata nel cuore del centro storico cittadino. I destinatari sono un 22enne di Scorrano, un 21enne di Palmariggi e un 23enne di Uggiano la Chiesa, tutti già noti per comportamenti lesivi dell’ordine pubblico.

Altri provvedimenti sul territorio

Scorrano: Avviso Orale per un trentenne del posto, già denunciato in passato per la violazione di due DASPO, rissa, danneggiamento aggravato e frequentazione di pregiudicati.

Avviso Orale per un trentenne del posto, già denunciato in passato per la violazione di due DASPO, rissa, danneggiamento aggravato e frequentazione di pregiudicati. Galatina: Sottoposto a misura un 34enne gravato da condanne per lesioni personali, furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, nonché deferito per possesso di grimaldelli, minacce e danneggiamento.

Sottoposto a misura un 34enne gravato da condanne per lesioni personali, furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, nonché deferito per possesso di grimaldelli, minacce e danneggiamento. Presicce-Acquarica: Notificato un Avviso Orale a un 44enne con precedenti per maltrattamenti in famiglia, percosse, minacce, furto in abitazione, detenzione abusiva di armi, favoreggiamento e incendio.

Notifiche in Carcere

Infine, due provvedimenti sono stati notificati direttamente presso la Casa Circondariale di Lecce, dove si trovano attualmente ristretti un 38enne di Cavallino e un 25enne di Casarano, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti.

L’intensificazione di queste misure di prevenzione personale, nate dalla sinergia tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, si inserisce nella più ampia strategia volta a garantire la sicurezza reale e percepita in tutto il Salento, contrastando sul nascere la criminalità predatoria e i fenomeni di violenza urbana.