Il grande barocco romano nella pittura incontra Lecce in un connubio culturale senza precedenti. Dal 24 luglio al 18 ottobre 2026, il Museo MUST ospiterà la straordinaria mostra “Tesori Nascosti della Galleria Borghese – Da Tiziano a Bernini”.

Si tratta di un progetto espositivo itinerante di altissimo profilo, nato dalla collaborazione tra la Galleria Borghese e la Fondazione Roma, che dopo la tappa nel capoluogo salentino proseguirà il suo viaggio verso la Galleria Nazionale di Cosenza.

Un patrimonio svelato: l’idea del “Museo Diffuso”

L’iniziativa, nata sotto la direzione scientifica della Galleria Borghese, si propone di promuovere un modello di museo diffuso e di valorizzare l’immenso patrimonio artistico nazionale fuori dai suoi confini tradizionali.

Il pubblico avrà l’occasione unica di addentrarsi nella storia della celebre collezione Borghese, avviata nel Seicento dal lungimirante cardinale Scipione Borghese. La mostra ha il grande merito di restituire alla collettività un patrimonio spesso invisibile, portando alla luce opere raramente esposte e rendendo tangibile il meticoloso lavoro di tutela, studio e conservazione svolto quotidianamente dai professionisti del museo.

Il percorso espositivo: da Tiziano alle meraviglie della pittura su pietra

Il MUST si trasformerà in uno scrigno di capolavori, articolato in sezioni tematiche ben definite che guideranno il visitatore in una narrazione coinvolgente e scientificamente rigorosa. Tra le sezioni principali troveremo:

Il Rinascimento: con i capolavori e la luce di maestri assoluti come Tiziano , Dosso Dossi e Palma il Vecchio .

con i capolavori e la luce di maestri assoluti come , e . Il Barocco: l’energia, il movimento e l’emozione che vedono tra i massimi protagonisti Gian Lorenzo Bernini .

l’energia, il movimento e l’emozione che vedono tra i massimi protagonisti . La pittura su pietra: una raffinata e insolita tecnica che mette in dialogo scuole artistiche diverse e materiali eterogenei.

Una sinergia istituzionale d’eccellenza

La realizzazione di questo ambizioso appuntamento nel cuore del Salento è stata resa possibile grazie a una solida rete di cooperazione. Accanto alla Galleria Borghese, la Fondazione Roma si conferma partner strategico, sostenendo il progetto in linea con la propria visione di una cultura accessibile, diffusa e intesa come strumento di crescita sociale.

Fondamentale è stato il coinvolgimento istituzionale del Comune di Lecce, così come il prezioso contributo in Art Bonus garantito da Intesa Sanpaolo, che ha permesso di tradurre in realtà le tappe di Lecce e Cosenza.

Il commento del Sindaco Adriana Poli Bortone

L’entusiasmo per l’arrivo della mostra è palpabile nelle parole del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, che ha dichiarato: