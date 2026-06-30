Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per quello che si preannuncia come l’appuntamento più esclusivo e glamour dell’estate salentina. Venerdì 17 luglio 2026, a partire dalle ore 22:30, la splendida cornice del Casamar Nature Club di Otranto ospiterà il “Gran Galà dell’Estate”.

L’evento segna una svolta storica per il panorama professionale locale. Per la prima volta in assoluto nella provincia di Lecce, ben nove associazioni di categoria hanno deciso di fare squadra per festeggiare insieme. Una sinergia inedita nata con l’obiettivo di coniugare relazioni istituzionali, alta rappresentanza e puro divertimento in un’unica, straordinaria notte sotto le stelle.

Un parterre d’eccezione: i protagonisti della sinergia

L’evento è organizzato dalla Camera Civile Salentina in stretta collaborazione con una rete d’eccellenza che unisce per la prima volta il mondo dell’avvocatura, dell’impresa, della finanza e del lavoro.

Ecco le 9 sigle protagoniste di questo sodalizio storico:

Camera Civile Salentina (Promotrice)

(Promotrice) Camera Penale

Giovani Confindustria

AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati)

(Associazione Italiana Giovani Avvocati) Unione Giovani Commercialisti

Lions Club “Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini”

“Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini” Professione Italia Lecce

Associazione Italiana Giovani Notai (ASIGN)

(ASIGN) Associazione Giovani Consulenti del Lavoro

Una location esclusiva per la movida d’élite

A rendere ancora più unico il valore della serata sarà la scelta della location. Il Gran Galà sarà infatti l’unico evento del venerdì sera ospitato dal Casamar Nature Club in tutto il mese di luglio, trasformando la struttura nel centro nevralgico e pulsante della movida d’élite salentina.

I tre pilastri della notte saranno divertimento, relazioni ed eleganza. Per l’occasione è richiesto un codice d’abbigliamento rigoroso e in linea con il prestigio della serata: elegant evening dress. L’accesso sarà strettamente riservato.

Un appuntamento imperdibile per consolidare il network professionale del territorio e celebrare, nella magia dell’estate salentina, l’inizio di una nuova era di collaborazione istituzionale.

ℹ️ Info e Contatti

L’ingresso all’evento è selezionato e possibile solo su invito. Per maggiori informazioni e accreditamenti: