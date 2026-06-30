L’associazione Le Ali di Maryam ODV accelera i tempi e lancia un presidio di prossimità nel territorio salentino. Un appello alla comunità: “Istituzioni, scuole e cittadini facciano rete. Proteggere l’infanzia è un dovere collettivo”.

LECCE – Di fronte a un’emergenza sociale non più tollerabile, che vede troppi minori esposti a condizioni di fragilità, povertà educativa, marginalità e, nei casi più gravi, al rischio di sfruttamento e lavoro precoce, il Terzo Settore leccese si muove con decisione. L’Associazione Le Ali di Maryam ODV di Lecce ha annunciato l’avvio immediato del progetto “Orizzonti di Dignità”, un’iniziativa da tempo in fase di ideazione e che oggi, a causa delle crescenti complessità del territorio, diventa urgente e indispensabile.

Il progetto non vuole essere una risposta temporanea, ma un intervento strutturato e continuativo. Quando un adolescente o un bambino viene spinto verso la strada, la vendita ambulante, l’abbandono scolastico o l’invisibilità, non siamo di fronte a un semplice disagio individuale. Si tratta di un sintomo profondo di una crisi economica, educativa e comunitaria che richiede azioni concrete.

Un presidio leggero contro l’invisibilità

L’obiettivo di “Orizzonti di Dignità” è la creazione di un presidio leggero ma operativo a Lecce e nel territorio salentino. Le linee guida del progetto si muovono su un doppio binario: l’intercettazione precoce del disagio e l’inclusione universale.

Nessuna distinzione di nazionalità: Sebbene l’attenzione verso i minori stranieri rimanga alta a causa delle barriere linguistiche e della precarietà documentale, il progetto si rivolge a ogni minore in stato di bisogno , inclusi i bambini italiani che vivono nelle periferie degradate o in nuclei familiari colpiti da indigenza e isolamento sociale.

Sebbene l’attenzione verso i minori stranieri rimanga alta a causa delle barriere linguistiche e della precarietà documentale, il progetto si rivolge a , inclusi i bambini italiani che vivono nelle periferie degradate o in nuclei familiari colpiti da indigenza e isolamento sociale. Le attività previste: Il piano d’azione include sportelli di ascolto, orientamento ai servizi, attività di doposcuola, laboratori educativi, supporto linguistico, mediazione culturale e un monitoraggio attento dei contesti estivi e della costa, dove il rischio di lavoro stagionale precoce è più elevato.

Le voci del progetto

Cristina Melissano (Presidente dell’Associazione) “Il progetto era già in cantiere, ma l’emergenza in atto ci impone di agire subito. Non possiamo limitarci a osservare o a indignarci. Ogni bambino deve poter andare a scuola, giocare, crescere ed essere protetto. Nessun bambino dovrebbe lavorare, soprattutto in condizioni di fatica e paura. Questo deve essere un intervento di comunità: istituzioni, scuole, parrocchie, servizi sociali e operatori economici devono sentirsi parte della stessa responsabilità. Le Ali di Maryam ODV lancia un appello a tutti: aiutateci a far nascere questo progetto nel più breve tempo possibile.”

Maria Qasam (Responsabile) “Il lavoro vero va fatto accanto alle famiglie, entrando nei loro contesti con rispetto e mediazione culturale. Spesso esistono barriere che impediscono ai genitori di comprendere appieno i diritti dei minori e le regole del nostro ordinamento. Il diritto di un bambino a studiare e a giocare è inalienabile. Quando un minore viene lasciato senza protezione, qualcosa nella comunità ha fallito. Il nostro compito sarà costruire ponti di fiducia.”

Cristian Benvenuto (Progettista sociale e di inclusione) “Orizzonti di Dignità nasce come un progetto semplice, sostenibile e concreto. Non vogliamo burocrazia o sistemi pesanti, ma un’équipe leggera di prossimità composta da educatori, volontari formati e mediatori. L’obiettivo è intercettare i bisogni prima che diventino emergenze croniche, promuovendo la consapevolezza dei diritti e prevenendo lo sfruttamento.”

Fare rete per costruire alternative

Dall’Associazione giunge una precisazione fondamentale: il progetto non intende sostituirsi alle autorità preposte ai controlli o agli enti competenti, ma affiancarli. Il contrasto alla legalità e allo sfruttamento, pur fondamentale, non è sufficiente se non si offrono alternative reali.

“Orizzonti di Dignità” punta a costruire proprio queste alternative, rimettendo al centro la scuola, il supporto alle famiglie e l’educazione alla legalità, affinché a nessun bambino del territorio salentino venga negato il diritto di immaginare il proprio futuro.