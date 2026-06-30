Una storia giovane, ma già ricca di emozioni, sacrifici e risultati straordinari. L’Evolution Volley Veglie, società pallavolistica nata appena nel 2023, ha compiuto una vera e propria impresa sportiva conquistando la promozione in Serie D in sole due stagioni. Un traguardo storico che scrive una pagina indelebile per lo sport vegliese e che dimostra come la passione, se unita a una programmazione seria, possa bruciare le tappe.

Il progetto è nato con un obiettivo chiaro: far crescere il movimento pallavolistico sul territorio, creando un punto di riferimento sano per atleti, giovani, famiglie e appassionati. In soli due anni, quell’idea si è trasformata in una splendida realtà vincente.

Non solo prima squadra: il valore dei giovani e le sinergie territoriali

L’Evolution Volley Veglie non è soltanto la vetrina della prima squadra, ma un cuore pulsante in continua crescita. La società investe moltissimo sulle nuove generazioni attraverso:

Attività di minivolley : per muovere i primi passi sotto rete.

: per muovere i primi passi sotto rete. Settori giovanili: con gruppi Under 13, Under 15 e Under 17 (sia maschili che femminili), volti ad avvicinare sempre più ragazzi e ragazze ai valori dello sport.

Il segreto di questo successo risiede anche nella capacità di fare rete. In questi anni sono nate collaborazioni strategiche con importanti realtà già consolidate nel volley locale, in modo particolare con i partner di Carmiano e Leverano. Sinergie nate con lo spirito di condividere competenze, esperienze e opportunità, offrendo ai giovani atleti il miglior percorso di crescita possibile.

I ringraziamenti della società e il “triplete” di Coach Alfeo

Dietro un grande risultato c’è sempre un grande lavoro di squadra, dentro e fuori dal campo. Per questo motivo, la società, nelle figure del Prof. Mirko Pisanò e di Matteo Pisanò, ci tiene a esprimere la propria profonda gratitudine a chiunque abbia reso possibile questo sogno:

“Vogliamo ringraziare di cuore gli atleti che hanno sudato per questa maglia, gli sponsor che hanno sostenuto il nostro percorso, lo staff tecnico, le famiglie e tutti i tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro calore, credendo in questo progetto sin dal primo giorno.”

Un plauso speciale e colmo di ammirazione va al timoniere di questo gruppo, il mister Mimmo Alfeo. Con questa vittoria, il tecnico ha firmato un record personale straordinario: la terza promozione consecutiva, a dimostrazione di una leadership e di una competenza tecnica fuori dal comune.

L’Evolution Volley Veglie si gode la Serie D, ma con lo sguardo già rivolto al futuro, pronti a difendere questa categoria e a far volare ancora più in alto i colori di Veglie.