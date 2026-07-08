Prosegue senza sosta l’impegno della Capitaneria di Porto di Gallipoli e dei comandi dipendenti lungo tutto il litorale di competenza. Il fine settimana appena trascorso ha visto i militari del Corpo impegnati in una fitta serie di operazioni che hanno unito la salvaguardia della vita umana alla linea di fermezza contro le violazioni delle norme marittime, ambientali e del demanio.

I soccorsi in mare del 3 e 4 luglio 2026

La priorità dell’azione della Guardia Costiera resta il soccorso marittimo:

3 luglio, Santa Maria di Leuca: La motovedetta CP 886 è intervenuta in soccorso di una barca a vela di 9 metri con due persone a bordo, rimasta in avaria a 10 miglia al largo. L’unità è stata scortata in sicurezza in porto.

La motovedetta CP 886 è intervenuta in soccorso di una barca a vela di 9 metri con due persone a bordo, rimasta in avaria a 10 miglia al largo. L’unità è stata scortata in sicurezza in porto. 4 luglio, Novaglie: Assistenza a un gommone a remi con tre persone in difficoltà, scortato a terra dai militari.

Assistenza a un gommone a remi con tre persone in difficoltà, scortato a terra dai militari. 4 luglio, San Foca: Drammatico intervento presso la “Grotta Moby Dick”, dove una persona, rimasta bloccata dopo un tuffo da 8 metri, è stata recuperata dalle moto d’acqua del servizio di salvamento.

Nota di dolore: Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto è intervenuto in località “Castellana” per un uomo di 54 anni deceduto a seguito di un malore mentre tentava di soccorrere i propri figli in acqua.

Operazioni di contrasto all’abusivismo e tutela ambientale

L’azione della Capitaneria si è concentrata anche sulla legalità e sulla sicurezza alimentare:

Gallipoli, contrasto al commercio abusivo: Operazione congiunta con Carabinieri e ASL che ha portato al deferimento di due venditori abusivi. Sequestrati 33 kg di mitili in pessime condizioni igieniche e coltelli utilizzati per minacciare gli agenti.

Operazione congiunta con Carabinieri e ASL che ha portato al deferimento di due venditori abusivi. Sequestrati 33 kg di mitili in pessime condizioni igieniche e coltelli utilizzati per minacciare gli agenti. Porto Cesareo, sequestri sul demanio: In collaborazione con Polizia Locale e Commissariato di Nardò, sono state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro e sequestrati articoli da spiaggia abusivi.

In collaborazione con Polizia Locale e Commissariato di Nardò, sono state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro e sequestrati articoli da spiaggia abusivi. Bracconaggio in Area Marina Protetta: Sempre a Porto Cesareo, sorpreso un pescatore di frodo con 800 ricci di mare, poi rigettati in mare. Sanzione di 2.000 euro.

Sempre a Porto Cesareo, sorpreso un pescatore di frodo con 800 ricci di mare, poi rigettati in mare. Sanzione di 2.000 euro. Sicurezza balneare a Castro: Sanzionato il titolare di uno stabilimento per la mancanza delle dotazioni di salvataggio obbligatorie.

La Capitaneria di Porto di Gallipoli ricorda a tutti i bagnanti e ai diportisti l’importanza di rispettare le ordinanze di sicurezza, invitando a consultare sempre le norme vigenti prima di intraprendere attività in mare o sulla costa.