Un intervento che va ben oltre la semplice attività di contrasto alla criminalità. Questa mattina, i Carabinieri della Stazione Lecce Principale hanno riconsegnato al legittimo proprietario una bicicletta elettrica, del valore di circa 1.600 euro, restituendo di fatto uno strumento di lavoro indispensabile per la salute della comunità leccese.

Il mezzo era stato sottratto lo scorso 1° luglio, episodio che aveva spinto un fisioterapista del capoluogo a sporgere denuncia. Per il professionista, la bicicletta non è un semplice bene patrimoniale, ma il mezzo principale utilizzato per raggiungere il domicilio di pazienti tetraplegici e persone affette da gravi disabilità motorie, garantendo loro la necessaria continuità terapeutica e riabilitativa.

Un’indagine rapida per un obiettivo sociale

Grazie a un’efficace attività investigativa, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire i movimenti del malvivente e a individuare il presunto responsabile. La bicicletta è stata così recuperata e restituita al proprietario, che potrà tornare a prestare servizio presso i domicili dei propri assistiti.

Al termine degli accertamenti, la posizione di un uomo di 49 anni è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Lecce.

Naturalmente, nel rispetto del diritto di cronaca e del principio di presunzione di innocenza, che il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari; la responsabilità dell’indagato sarà definita solo a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna.