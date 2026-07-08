La notte appena trascorsa è stata segnata da momenti di tensione a causa di due distinti episodi di incendio che hanno visto coinvolti alcuni veicoli in provincia di Lecce. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce sono stati impegnati in una serie di interventi tempestivi per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree colpite.

Incendio a Casarano: danneggiato un autocarro

Il primo allarme è scattato intorno alle ore 01:20 nel comune di Casarano. In via Pendino, le fiamme hanno avvolto un autocarro Iveco Daily che si trovava regolarmente parcheggiato sulla pubblica via. Grazie al rapido arrivo della squadra dei pompieri, il rogo è stato circoscritto, limitando i danni al mezzo, che risulta parzialmente compromesso.

Auto distrutta dalle fiamme a Lecce

Appena un’ora più tardi, alle ore 02:20, una squadra proveniente dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco è dovuta intervenire nel capoluogo salentino, precisamente in Piazzale Siena a Lecce. In questo caso, le fiamme hanno coinvolto una Lancia Musa, che purtroppo è andata completamente distrutta dal rogo.

Le operazioni di messa in sicurezza e le indagini

L’attività dei Vigili del Fuoco è stata determinante non solo per lo spegnimento degli incendi, ma soprattutto per la messa in sicurezza dei siti interessati, evitando che la propagazione delle fiamme potesse causare ulteriori pericoli per l’incolumità pubblica o danni a immobili e altri beni circostanti.

Sul posto sono giunti tempestivamente i militari dell’Arma dei Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini del caso. Al momento, le cause che hanno innescato i due episodi sono ancora in corso di accertamento: non si esclude alcuna pista, e gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio per fare chiarezza sulla natura degli eventi.