Pensava forse che dopo sette anni lontano dall’Italia i suoi conti con la giustizia si fossero azzerati. Invece, per un 47enne originario della provincia di Cuneo e residente in Francia, le vacanze nel Salento si sono concluse all’alba con le manette ai polsi.

L’uomo è stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di Gallipoli in esecuzione di un Ordine di Carcerazione emesso il 1° dicembre 2020 dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Pesaro, a seguito di una condanna diventata irrevocabile già nel 2018 per decisione del Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

Il furto in carcere e la fuga all’estero

La vicenda giudiziaria affonda le radici in un episodio singolare: la condanna a 6 mesi di reclusione scaturisce infatti da un furto aggravato commesso dal 47enne mentre si trovava già recluso all’interno della casa circondariale di Pesaro per altra causa.

Dopo la scarcerazione e l’iter processuale, l’uomo aveva fatto perdere le sue tracce trasferendosi Oltralpe, dove ha risieduto negli ultimi sette anni senza mai rimettere piede sul suolo nazionale.

Il rientro in Italia e il blitz della Polizia

La svolta è arrivata nella giornata di ieri. L’uomo è atterrato all’aeroporto di Brindisi con un volo proveniente dalla Francia, per poi raggiungere una struttura ricettiva situata a pochi chilometri da Gallipoli dove intendeva soggiornare.

A tradirlo sono stati i sistemi informatici di controllo. All’atto della registrazione presso la struttura ricettiva, le sue generalità sono confluite nel sistema di allerta della Questura (schedine alloggiati); il sistema ha fatto immediatamente scattare il “red flag” per la pendenza del provvedimento di cattura e così gli agenti della Polizia di Stato si sono diretti sul posto, identificando e bloccando l’uomo prima che potesse allontanarsi.