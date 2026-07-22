Si avvia verso il gran finale la sedicesima edizione di Ti Racconto a Capo, il celebre progetto culturale organizzato dall’associazione Idee a Sud Est con il patrocinio del Comune di Corsano.

Dopo aver ospitato autorevoli voci del panorama autorale, giornalistico e politico — come Virginia Campanile, Tony Damascelli e Marco Rizzo — la rassegna si prepara all’ultimo e attesissimo appuntamento in calendario.

Antonio Polito presenta “La Costituzione non è di sinistra”

Venerdì 24 luglio, la storica manifestazione salentina ospiterà Antonio Polito, una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano. Il noto editorialista del Corriere della Sera presenterà, in anteprima per il Salento, il suo ultimo libro dal titolo fortemente stimolante: “La Costituzione non è di sinistra” (Silvio Berlusconi Editore).

L’incontro si svilupperà attraverso una conversazione dinamica che vedrà l’autore dialogare con gli organizzatori Carlo Ciardo e Luciano De Francesco. Al centro del dibattito ci sarà un saggio che invita a riscoprire la nostra Carta Costituzionale al di fuori da ogni strumentalizzazione o infingimento. Polito proporrà una lettura critica e approfondita del testo fondamentale, portando alla luce quelle parti che vengono troppo spesso ignorate o nascoste nel dibattito pubblico per semplici ragioni di convenienza politica.

Arte, cultura e radici nel Capo di Leuca

Anche questa serata finale rimarrà fedele al filo conduttore che ha guidato l’intera edizione 2026, ispirato alle parole del Premio Nobel Grazia Deledda: “La fantasia è una parte della realtà: quella che si vede con gli occhi chiusi”.

Un tema che ha invitato il pubblico a guardare oltre la superficie della cronaca quotidiana per interpretare il presente con occhi nuovi.

Ad arricchire l’atmosfera della serata ci sarà, anche in questa occasione, l’esposizione pittorica dell’artista Luana Celeste. Le sue opere faranno da cornice visiva al dialogo, celebrando quel riuscito connubio tra parole e arte che ha caratterizzato l’intero programma.

Il bilancio degli organizzatori

“Questo appuntamento conclusivo rappresenta un traguardo importante per un progetto che negli anni ha saputo rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità e il proprio radicamento nel Capo di Leuca”, hanno dichiarato Carlo Ciardo e Luciano De Francesco.

“Il successo di ‘Ti Racconto a Capo’ risiede nella capacità di proporre voci diverse, capaci di creare connessioni autentiche. La forza delle parole e la possibilità di costruire comunità attraverso il dialogo si confermano i pilastri di un progetto cresciuto nel tempo grazie alla sinergia tra volontari, ospiti di caratura nazionale e un pubblico sempre attento e partecipe”.