Un pomeriggio di violenza e sangue nel Salento quello di ieri. Un uomo di 46 anni, originario di Lizzanello, è stato gambizzato al termine di una lite consumatasi in strada. L’episodio, dai contorni ancora parzialmente da chiarire, è emerso soltanto nel primo pomeriggio, quando la vittima ha cercato cure mediche.

La corsa in ospedale e l’allarme

Intorno alle ore 14:30, il 46enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, accompagnato dal fratello. I medici del nosocomio leccese, dopo aver riscontrato le ferite d’arma da fuoco alle gambe, hanno immediatamente attivato il protocollo d’urgenza allertando le forze dell’ordine.

Le indagini della Squadra Mobile in corso della Repubblica

I primi accertamenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce sono partiti proprio dalle corsie dell’ospedale, per poi spostarsi rapidamente sul presunto luogo del crimine. Le attenzioni degli investigatori si sono concentrate nella zona periferica di Lizzanello, precisamente lungo corso della Repubblica, teatro del ferimento.

A confermare la dinamica sono state anche le prime testimonianze raccolte sul posto: alcuni residenti hanno riferito di un acceso alterco tra due persone, sfociato poi negli spari che hanno ferito il 46enne.

I rilievi della Scientifica e la caccia all’uomo

Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Polizia Scientifica per eseguire i rilievi planimetrici e balistici.

La vittima risulterebbe già nota alle forze dell’ordine. Nelle prossime ore, un contributo fondamentale potrebbe arrivare dall’analisi approfondita delle immagini registrate da eventuali telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona di corso della Repubblica, che potrebbero aver filmato l’esecutore materiale della gambizzazione o la sua via di fuga.