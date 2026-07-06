Si è svolta a Lecce la tradizionale e solenne cerimonia del passaggio del martelletto, il momento istituzionale che segna ufficialmente l’avvio della nuova annualità per il Rotary Club Lecce. Al termine di un mandato ricco di attività, il Presidente uscente Cosimo Gallo ha passato la guida dello storico Club a Fabio Corvino, che ricoprirà la prestigiosa carica per l’anno rotariano 2026-2027.

Durante la serata di insediamento sono stati presentati i membri del nuovo Consiglio Direttivo e le Commissioni operative. Questo team affiancherà il neo-Presidente nello sviluppo dei progetti dell’anno sociale, con il chiaro obiettivo di consolidare e rafforzare il ruolo del sodalizio quale punto di riferimento nel servizio e nel supporto alla comunità locale.

La visione del Presidente Fabio Corvino: una guida condivisa

Nel suo discorso inaugurale, il Presidente Fabio Corvino ha tracciato le linee guida del suo mandato, promuovendo una visione basata sulla responsabilità condivisa e sul valore del lavoro di squadra, richiamando lo spirito più autentico e originario del movimento rotariano:

“Il Rotary nasce come realtà di servizio e per questo il presidente non deve essere il protagonista, ma un facilitatore capace di valorizzare il contributo di tutti. Il nostro obiettivo sarà costruire un Club sempre più unito, nel quale ogni progetto nasca dalla collaborazione, mettendo competenze, entusiasmo e generosità al servizio del bene comune.”

Il programma strategico per l’anno rotariano 2026-2027 si svilupperà seguendo i due binari storici dell’associazione: i service e le conviviali, entrambi strutturati per generare un impatto positivo, concreto e misurabile sul territorio salentino.

I progetti sociali e i service sul territorio per l’annualità 2026-2027

Il Rotary Club Lecce ha già definito e avviato numerose iniziative di grande rilevanza sociale e umanitaria. Tra i progetti di punta figurano:

Sostegno all’inclusione sociale: collaborazione attiva con la Prefettura, Arca Sud e l’Accademia della Carità per la realizzazione di alloggi solidali destinati alle persone senza dimora.

collaborazione attiva con la Prefettura, Arca Sud e l’Accademia della Carità per la realizzazione di alloggi solidali destinati alle persone senza dimora. Interventi negli istituti di pena: nuove attività presso l’Istituto Penitenziario Minorile dedicate alla prevenzione sanitaria, all’educazione affettiva e al contrasto della violenza. Proseguiranno inoltre i programmi di screening e prevenzione medica già attivi presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola.

nuove attività presso l’Istituto Penitenziario Minorile dedicate alla prevenzione sanitaria, all’educazione affettiva e al contrasto della violenza. Proseguiranno inoltre i programmi di screening e prevenzione medica già attivi presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola. Tutela della salute dei giovani: continuità per il progetto “Cuore in Campo”, incentrato sulla sicurezza e sulla prevenzione per i giovani atleti locali.

continuità per il progetto “Cuore in Campo”, incentrato sulla sicurezza e sulla prevenzione per i giovani atleti locali. Solidarietà internazionale: rinnovato impegno nella storica campagna globale contro la poliomielite e sostegno ai programmi della Rotary Foundation, con un focus mirato sul Global Grant per la prevenzione e la cura delle malattie in Niger.

Cultura, valorizzazione del territorio e l’evento al Teatro Apollo

Un’attenzione particolare sarà riservata alla promozione della cultura locale. Gli incontri conviviali del Club avranno come filo conduttore la valorizzazione dell’economia salentina attraverso l’arte, la musica e le tradizioni. Tra gli appuntamenti più attesi già confermati in calendario vi è il concerto di beneficenza che si terrà sabato 10 ottobre 2026 presso il Teatro Apollo di Lecce; l’intero ricavato della serata sarà devoluto al finanziamento dei progetti di service del Club.

La squadra: il nuovo Consiglio Direttivo del Rotary Club Lecce

Ad affiancare il Presidente Fabio Corvino nella gestione delle attività del Club per l’anno 2026-2027 sarà una squadra di professionisti così composta: Paolo Fedele (Vice Presidente); Raffaele Parlangeli (Segretario); Andrea Corleto (Tesoriere) e Bianca Maria Sanasi D’Arpe (Prefetto)

Il Consiglio si completa con i consiglieri Francesco Baldassarre, Lula Giubba, Antonio Quarta, Francesco Micali, Amedea Nielli, Claudio Spano e Mario Moroni. Fondamentale sarà inoltre il contributo del Presidente Eletto Corrado De Bernart, del Past President Cosimo Gallo, dell’Istruttore e Formatore del Club Giuseppe Seracca Guerrieri e del Segretario Esecutivo Luigi Giuri.