Un nuovo dramma si consuma sulle strade del Salento, strappando una giovanissima vita alla comunità. All’alba di oggi, poco dopo le ore 4:30, un incidente mortale sulla Mancaversa-Taviano è costato la vita a un ragazzo di soli 22 anni, Alessio Rizzo.

Il tragico sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 330 (SP330), l’arteria stradale che collega la marina di Mancaversa al comune nell’entroterra ionico.

La dinamica del tragico sinistro

Secondo le prime ricostruzioni, il 22enne stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione Taviano quando, per cause che sono tuttora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote.

La dinamica dell’impatto è stata violenta e il mezzo ha deviato dalla carreggiata, colpito violentemente un palo di cemento a margine della strada e seguito del quale il giovane è stato sbalzato violentemente, ricadendo sull’asfalto.

I soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

Nonostante il tempestivo arrivo del personale sanitario, i medici hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali e non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente anche i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito. I militari sono ora al lavoro per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.