Santa Cesarea Terme in fiamme, incendi in più punti e paura in città

Un pomeriggio di fuoco quello di oggi a Santa Cesarea Terme dove gli incendi che si sono propagati in più punti hanno messo a serio rischio l’ incolumità dei cittadini richiedendo l’evacuazione da diverse abitazioni del tessuto urbano.

Il prezioso lavoro dei Vigili del Fuoco è stato messo alla prova dal forte vento di tramontana che ha spinto le fiamme da tre diverse aree verso il centro della città quasi a costruire una gabbia di fuoco.

Non è chiaro se gli inneschi siano dolosi o meno e per questo occorreranno delle apposite indagini. Di certo la bellissima cittadina ha vissuto ore di paura per i roghi che andavano gonfiandosi dal vento ed estendendosi sul territorio. La situazione è ancora in monitoraggio e si attendono ulteriori sviluppi.