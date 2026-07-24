A Gallipoli, tra le località di Padula Bianca e Rivabella, un vasto incendio ha trasformato in pochi minuti uno dei tratti più suggestivi della costa salentina in un inferno di fuoco. Le fiamme, alimentate dal forte vento che sta soffiando in queste ore sul Salento, hanno guadagnato rapidamente terreno, minacciando la pineta, le abitazioni e le strutture turistiche. Per sicurezza, residenti e turisti sono stati evacuati: la priorità è mettere in salvo le persone e permettere ai Vigili del Fuoco, supportati dalla Protezione Civile e dai mezzi aerei, di domare l’incendio. Anche molti bagnanti hanno lasciato in fretta la spiaggia, mentre il fumo diventava sempre più intenso e il fronte del fuoco continuava ad avanzare.

Il vento rende difficili le operazioni di spegnimento

A complicare il lavoro delle squadre di emergenza è stato il forte vento, che ha favorito la propagazione delle fiamme rendendo più complesso il contenimento dell’incendio. Sul posto sono intervenuti elicotteri antincendio, squadre di terra e, vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche il supporto di un Canadair per rafforzare le operazioni di spegnimento.

Padula Bianca e Rivabella rappresentano due delle località più amate della costa ionica salentina. Pinete, dune e macchia mediterranea costituiscono un patrimonio ambientale che ogni estate richiama migliaia di visitatori.

Vedere il fuoco divorare questi luoghi significa assistere non soltanto a un’emergenza, ma anche a una ferita profonda per il territorio. Ogni albero che brucia racconta una perdita che richiederà anni per essere recuperata.

In situazioni come questa emerge ancora una volta il lavoro incessante di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, forze dell’ordine e volontari.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare

Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato il rogo. Le autorità competenti procederanno agli accertamenti necessari una volta conclusa la fase di emergenza, mentre resta alta l’attenzione sull’evoluzione della situazione e sull’eventuale presenza di nuovi focolai.

Ogni incendio lascia dietro di sé molto più della cenere. L’auspicio è che l’emergenza possa essere definitivamente contenuta nel più breve tempo possibile e che il Salento possa tornare presto a mostrare il volto che milioni di persone conoscono e amano: quello di una terra fatta di mare cristallino, pinete, natura e accoglienza.