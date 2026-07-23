Una serata di ordinario passeggio nel centro storico leccese si è trasformata in un drammatico episodio di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di martedì 21, attorno alle ore 23:50, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Lecce sono intervenuti d’urgenza in Piazzetta Carducci, nei pressi del Convitto Palmieri, a seguito di una chiamata al 112 da parte di una cittadina allarmata.

La segnalazione indicava una violentissima lite in corso tra un uomo e una donna. Giunti sul posto con due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i poliziotti hanno subito individuato i due: l’uomo, un 58enne leccese a torso nudo e in costume da bagno, appariva fortemente agitato e in evidente stato di alterazione alcolica o psicofisica mentre inveiva contro la compagna, una donna di 35 anni.

La dinamica dell’aggressione e i danni ai mezzi di servizio

I tentativi degli agenti di riportare la calma, identificare la coppia e garantire l’incolumità dei passanti presenti nella zona ad alta frequentazione hanno incontrato un’immediata e feroce ostilità. Dalle minacce verbali la situazione è rapidamente degenerata:

La resistenza della donna: Invitata a salire sulla vettura di servizio, la 35enne ha opposto un’energica resistenza fisica sbracciando e colpendo gli agenti con gomitate. Una volta chiusa all’interno dell’abitacolo, ha colpito con violenti calci il finestrino posteriore dell’auto della Polizia, scardinando la guida metallica del vetro e danneggiando la portiera.

Invitata a salire sulla vettura di servizio, la 35enne ha opposto un’energica resistenza fisica sbracciando e colpendo gli agenti con gomitate. Una volta chiusa all’interno dell’abitacolo, ha colpito con violenti calci il finestrino posteriore dell’auto della Polizia, scardinando la guida metallica del vetro e danneggiando la portiera. La furia dell’uomo: Nel frattempo, il 58enne ha cercato di divincolarsi per scagliarsi contro alcuni curiosi fermatisi ad osservare la scena. Nel tentativo di placcarlo e bloccarlo, un agente è stato spinto a terra dalla forza dell’uomo.

I precedenti penali e le misure cautelari

Condotti presso gli uffici della Questura di Lecce, i due sono stati identificati. Dagli accertamenti di rito è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, ed era già stato raggiunto dall’Avviso Orale del Questore nel gennaio 2023.

Informato dei fatti, il Sostituto Procuratore della Repubblica di turno ha disposto:

Custodia cautelare in carcere per l’uomo di 58 anni, scortato presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola; Agli arresti domiciliari la donna di 35 anni presso la propria abitazione.

Entrambi devono rispondere, a vario titolo e in concorso, dei reati di resistenza, violenza o minaccia e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale, oltre che di danneggiamento aggravato ai mezzi di servizio.

Il bilancio: due agenti feriti

L’intervento ha comportato conseguenze fisiche per le forze dell’ordine. Due poliziotti rimasti feriti durante le fasi di contenimento, dopo essere stati assistiti dal personale sanitario del 118 fatto intervenire in Questura, si sono recati al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Entrambi sono stati dimessi con una prognosi di 7 giorni.