Ci sono invenzioni capaci di cambiare per sempre le nostre abitudini, trasformando un semplice gesto in un rituale universale. Alcune nascono dopo anni di studi, altre da un colpo di genio improvviso, di un’intuizione destinata a cambiare la quotidianità di milioni di persone. Il cono appartiene a questa seconda categoria. È così perfetto che ci sembra sia sempre esistito. Lo stringiamo tra le mani mentre passeggiamo sul lungomare, lo scegliamo nelle calde sere d’estate, accompagna i ricordi di ogni generazione, ma c’è stato un tempo in cui gustarlo camminando per strada era un’impresa decisamente… scomoda.

Per capire come si sia arrivati alla cialda croccante che tutti conosciamo, bisogna fare un tuffo nel passato, tornare in un’epoca in cui nessuno avrebbe immaginato che una sottile cialda arrotolata avrebbe rivoluzionato il modo di gustare uno dei dessert più amati al mondo. Solo così si può riscoprire l’affascinante storia del cono gelato, una vicenda fatta di intuizioni geniali, fiere internazionali, un pizzico di fortuna e un’immancabile contesa tutta italiana.

Prima del cono: quando il gelato era un lusso… poco pratico

Alla fine dell’Ottocento, il gelato si consumava comodamente seduti ai tavoli delle caffetterie. Chi voleva gustarlo all’aperto doveva accontentarsi di piccoli bicchierini di vetro che dovevano essere restituiti. Il sistema, però, era poco pratico: molti contenitori si rompevano o, nel peggiore dei casi, non venivano mai restituiti ai venditori che dovevano fare i conti con una perdita di denaro considerevole. Serviva un contenitore economico, pratico e, possibilmente, che non dovesse essere riportato indietro. Un’idea nuova, semplice e soprattutto commestibile.

La leggenda della Fiera di St. Louis

La vera magia avviene nell’estate del 1904 a St. Louis, nel Missouri, durante la monumentale Louisiana Purchase Exposition. Il caldo è soffocante e le centinaia di visitatori sono alla disperata ricerca di qualcosa di fresco.

Tra gli stand c’è un venditore di gelati sommerso di clienti. La richiesta è così alta che in poche ore finisce tutti i piattini e le coppette a disposizione. Accanto a lui lavora Ernst Hamwi, un pasticciere siriano intenzionato a vendere la zalabia, una cialda croccante e sottile cotta in una pressa bollente, solitamente servita con sciroppo dolce.

Di fronte all’emergenza del vicino di stand, Hamwi ha un’intuizione da maestro: prende la zalabia ancora calda, la arrotola a forma di imbuto e la lascia raffreddare. Nasce così il primo cono edibile da passeggio. Il gelato viene adagiato nella cialda croccante: non servono più cucchiaini, non servono piattini, non si spreca nulla e si mangia tutto, contenitore compreso.

L’accoppiata gelato-cialda riscuote un successo travolgente e diventa immediatamente l’attrazione gastronomica della fiera.

Ma la vera storia del cono gelato parla anche italiano

Come spesso accade per le grandi scoperte della storia, la paternità del cono gelato è oggetto di una celebre rivalità. Secondo molti storici, il cono gelato era nato prima di quel caldo pomeriggio del 1904. A contendersi il primato con Ernst Hamwi fu un emigrante italiano: Italo Marchioni.

Giunto a New York alla fine dell’Ottocento, Marchioni vendeva gelato per le strade di Wall Street. Stanco dei bicchieri di vetro sbeccati o rubati, l’italiano aveva ideato degli involucri di cialda commestibili. Già nel 1896 Marchioni produsse le prime cialde piegate e nel dicembre del 1903 registrò negli Stati Uniti un brevetto per un macchinario capace di stampare e cuocere cialde di pasta per gelati a forma di cono.

Da una parte c’è Italo Marchioni, che ne registrò ufficialmente il brevetto. Dall’altra Ernest Hamwi, al quale viene attribuito il merito di aver reso il cono famoso davanti agli occhi del mondo.

Il cono gelato che ha conquistato il mondo

Dalla Fiera Mondiale di St. Louis a oggi, il cono gelato ha conquistato il mondo intero, diventando il simbolo stesso del cibo da passeggio (street food). Che sia arrotolato a mano come faceva Hamwi o stampato industrialmente come ideato da Marchioni, questo guscio croccante ha trasformato un semplice dessert in un’esperienza sensoriale unica, fatta del contrasto perfetto tra la fragranza della cialda e la freschezza della crema.

La prossima volta che gusterete il vostro gusto preferito passeggiando sotto il sole estivo, ricordatevi di quel caldo giorno di luglio del 1904: un piccolo gesto di solidarietà tra due commercianti che ha regalato al mondo una delle invenzioni più buone della storia.