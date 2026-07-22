L’ennesima tragedia sul lavoro torna a insanguinare il Salento. Nella tarda mattinata di oggi, la zona artigianale di Galatone è stata teatro dell’ennesimo dramma bianco: un operaio di 58 anni, A.G., ha perso la vita a causa delle lesioni riportate in un terribile incidente sul posto di lavoro.

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La dinamica dell’incidente

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Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la vittima si trovava all’interno di un capannone industriale ed era intenta a eseguire alcuni interventi strutturali quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio.

L’uomo è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa sette metri. L’impatto con il suolo si è rivelato purtroppo violentissimo.

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I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente a seguito dell’allarme, hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo. Ogni sforzo si è però rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio sul colpo.

Nell’area sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per la gestione dell’emergenza e l’avvio delle prime procedure d’indagine.

​ Indagini e verifiche sulla sicurezza

​Sul posto sono giunti anche gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della Asl di Lecce, ai quali spetta il compito di fare piena luce sull’accaduto.

​Le forze dell’ordine e gli organi tecnici hanno avviato una fitta serie di rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico volo e chiarire se fossero presenti e adeguati i dispositivi di protezione.

Le indagini in corso dovranno stabilire l’eventuale mancato rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

​L’ennesima salma da ricomporre lascia una comunità sgomenta e riapre con forza il dibattito sulle tutele e sulla prevenzione nei cantieri e nei siti industriali del territorio.