Siamo sempre alla ricerca di un buon caffè, e sappiamo che a Lecce e in provincia il caffè è un’arte.

Ovviamente parliamo del caffè caldo, in tazzina calda, non del caffè in ghiaccio che è ottimo ma non è un caffè, è una bevanda.



Ebbene, alcuni mesi fa Leccenews24 ha passato in rassegna i migliori caffè, a nostro giudizio, della città di Lecce, senza fare direttamente pubblicità ai bar che li servono, ma ai baristi che li preparano, a loro sì. E allora diciamo che uno dei caffè più buoni che si possano bere lo fa Enzo a Diso.



Qualità di ottima miscela certamente ma anche mano d’artista. Suggeriamo di fare anche qualche kilometro in più per andare a prendere un caffè memorabile, è una deviazione ben ripagata.



Bravo Enzo, il tuo è veramente ‘l’eccellenza nella tazza’.



Senza altro da aggiungere.