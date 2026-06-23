Nel corso della scorsa settimana, il Questore della provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, ha emesso 4 provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. I provvedimenti sono scaturiti sulla base degli elementi a loro carico formalizzati dagli uffici della Polizia di Stato.

Questo importante risultato è il frutto dell’attenta attività di analisi e monitoraggio svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce. Nello specifico, l’Ufficio ha istruito e trattato direttamente tre dei quattro provvedimenti notificati, mentre il quarto è scaturito da una proposta formulata dal Commissariato di P.S. di Otranto.

Chi sono i destinatari delle misure di prevenzione: i profili

I soggetti colpiti dai provvedimenti presentano profili di spiccata pericolosità sociale, che vanno dalla recidiva nello spaccio di stupefacenti fino a gravi reati contro il patrimonio e le istituzioni.

Un giovane di 19 anni, residente nel leccese, è stato colpito da avviso orale poiché già noto alle forze di polizia e di recente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane era già stato destinatario di un analogo provvedimento di avviso orale quando era ancora minorenne.

L’attività investigativa ha portato all’emissione della misura anche nei confronti di un 47enne di Lecce. L’uomo è stato denunciato nel tempo per gravi reati tra cui vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio, furto in abitazione, ricettazione e false attestazioni sull’identità personale. Nei giorni scorsi è stato nuovamente denunciato dalle Volanti poiché sorpreso alla guida nonostante la patente fosse stata revocata dalla Prefettura.

Il terzo provvedimento grava su un 38enne. L’uomo annovera condanne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (anche in concorso), possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi ed evasione, oltre a denunce per reati contro il patrimonio e violazione delle normative sull’immigrazione. A dicembre del 2025 era stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione, contesto nel quale era stato trovato nuovamente in possesso di droga e in compagnia di pregiudicati.

L’ultimo provvedimento riguarda un minore di 17 anni residente a Lecce. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a P.U. in concorso, segnalato per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e notato per frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.

Cos’è l’Avviso Orale e come funziona

L’Avviso Orale costituisce una misura di prevenzione personale tipica. Con questo atto il Questore – in qualità di Autorità provinciale di Pubblica sicurezza a carattere tecnico operativo – avvisa formalmente il soggetto ritenuto socialmente pericoloso dell’esistenza di pregiudizi a suo carico.

L’obiettivo della misura è invitare formalmente il soggetto a cambiare condotta, evidenziando chiaramente che la reiterazione di comportamenti illeciti potrà comportare l’applicazione di misure di prevenzione ancor più restrittive e severe.