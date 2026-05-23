Una mattinata come tante si è trasformata in un momento di profondo dolore e incredulità per il quartiere Borgo Pace. In via Taranto, una delle strade più popolose e frequentate del rione, si è consumata una tragedia che ha lasciato residenti e commercianti del quartiere nel silenzio. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un uomo di 68 anni sarebbe caduto dal balcone al sesto piano della sua abitazione. Sarebbe stata la moglie, in casa al momento del dramma, ad attivare la macchina dei soccorsi. Ha chiesto aiuto, dopo aver assistito impotente alla scena.

Nel giro di pochi minuti, la strada era illuminata dalle sirene: quelle di un’ambulanza del 118, giunta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e agli agenti della sezione volanti della Questura di Lecce per le indagini del caso. Per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare. Quando i soccorritori hanno raggiunto il cortile del condominio, il cuore del 68enne aveva smesso di battere per le ferite riportate nella caduta.

Ora, toccherà alle forze dell’ordine cercare di dare delle risposte. Nessuna pista è esclusa, nemmeno, purtroppo, quella del gesto volontario. Le indagini continuano con la massima cautela e rispetto per la famiglia dell’uomo.