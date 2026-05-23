Il Nord Salento si arricchisce di un nuovo e fondamentale punto di riferimento per il tessuto sociale ed economico locale. Salice Salentino, comune storicamente vivace e dal forte dinamismo produttivo, amplia ufficialmente la propria rete di servizi al territorio grazie all’apertura della nuova sede zonale di Federaziende.

La nuova struttura nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: offrire un’assistenza qualificata e un supporto concreto a cittadini, pensionati, lavoratori autonomi e imprese, diventando un presidio operativo strategico per tutta la comunità.

Un’ampia gamma di servizi: dalla famiglia all’azienda

La sede di Federaziende a Salice Salentino rappresenta una risposta tangibile alle esigenze quotidiane delle famiglie e del sistema imprenditoriale. Presso gli uffici sarà infatti possibile accedere a una vasta gamma di servizi amministrativi, fiscali, previdenziali e consulenziali.

Per i cittadini, lavoratori e pensionati:

Servizi di CAF e patronato per ogni esigenza assistenziale;



Assistenza fiscale e compilazione del modello 730;



Gestione e rilascio di pratiche ISEE e Reddito ;



Supporto previdenziale e pensionistico dedicato;



Consulenza specifica per invalidità civile e prestazioni assistenziali;



Disbrigo di pratiche presso l’ INPS e l’ Agenzia delle Entrate .



Per le imprese, i professionisti e le startup:

Apertura e gestione della Partita IVA ;



Consulenza amministrativa e tributaria su misura;



Supporto e orientamento per l’accesso a bandi, agevolazioni e finanziamenti ;



Servizi per il lavoro e contrattualistica ;



Assistenza specializzata alle aziende in materia di sicurezza, formazione e gestione del personale .



La governance locale: eletti i vertici della sede zonale

L’avvio di questo importante progetto è stato sancito ufficialmente da diciotto tra imprenditori e cittadini, che hanno sottoscritto con entusiasmo l’atto costitutivo e lo statuto della sede zonale.

L’assemblea ha eletto all’unanimità la squadra che guiderà l’associazione sul territorio:

Presidente: Cosimo Rizzo



Segretario Generale: Gianpiero Manno



Vicepresidente: Francesco Garganese



Il primo Consiglio Generale sarà inoltre composto da stimati professionisti e figure di riferimento della comunità locale: Alberto Andrioli, Michele Lupo, Antonio Cairo, Francesco Mangiulli, Vincenzo D’Amato, Salvatore Vantaggiato, Giuseppe Palazzo, Massimiliano Spagnolo, Fernando Errico, Vincenzo Rosato, Oronzo Scozzi, Giuseppe Tarantini, Fernando Luca, Italo Cagnazzo e Marco Perrone.

Vicinanza al territorio e risposte tempestive

L’apertura della sede di Salice Salentino conferma la visione di Federaziende: rafforzare la presenza capillare sul territorio pugliese per garantire servizi che siano non solo efficienti e accessibili, ma soprattutto vicini alle reali necessità della comunità.

“La volontà – dichiarano congiuntamente i responsabili della sede – è quella di creare un punto di ascolto e assistenza capace di accompagnare cittadini e imprese nelle pratiche quotidiane, offrendo professionalità, competenza e risposte tempestive”.

La sede di Federaziende a Salice Salentino sarà operativa nei prossimi giorni e riceverà il pubblico negli orari dedicati e previo appuntamento, per garantire la massima cura e sicurezza nella gestione di ogni pratica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente gli uffici della sede.