Il Nord Salento si arricchisce di un nuovo e fondamentale punto di riferimento per il tessuto sociale ed economico locale. Salice Salentino, comune storicamente vivace e dal forte dinamismo produttivo, amplia ufficialmente la propria rete di servizi al territorio grazie all’apertura della nuova sede zonale di Federaziende.
La nuova struttura nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: offrire un’assistenza qualificata e un supporto concreto a cittadini, pensionati, lavoratori autonomi e imprese, diventando un presidio operativo strategico per tutta la comunità.
Un’ampia gamma di servizi: dalla famiglia all’azienda
La sede di Federaziende a Salice Salentino rappresenta una risposta tangibile alle esigenze quotidiane delle famiglie e del sistema imprenditoriale. Presso gli uffici sarà infatti possibile accedere a una vasta gamma di servizi amministrativi, fiscali, previdenziali e consulenziali.
Per i cittadini, lavoratori e pensionati:
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- Servizi di CAF e patronato per ogni esigenza assistenziale;
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- Assistenza fiscale e compilazione del modello 730;
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- Gestione e rilascio di pratiche ISEE e Reddito;
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- Supporto previdenziale e pensionistico dedicato;
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- Consulenza specifica per invalidità civile e prestazioni assistenziali;
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- Disbrigo di pratiche presso l’INPS e l’Agenzia delle Entrate.
Per le imprese, i professionisti e le startup:
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- Apertura e gestione della Partita IVA;
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- Consulenza amministrativa e tributaria su misura;
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- Supporto e orientamento per l’accesso a bandi, agevolazioni e finanziamenti;
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- Servizi per il lavoro e contrattualistica;
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- Assistenza specializzata alle aziende in materia di sicurezza, formazione e gestione del personale.
La governance locale: eletti i vertici della sede zonale
L’avvio di questo importante progetto è stato sancito ufficialmente da diciotto tra imprenditori e cittadini, che hanno sottoscritto con entusiasmo l’atto costitutivo e lo statuto della sede zonale.
L’assemblea ha eletto all’unanimità la squadra che guiderà l’associazione sul territorio:
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- Presidente: Cosimo Rizzo
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- Segretario Generale: Gianpiero Manno
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- Vicepresidente: Francesco Garganese
Il primo Consiglio Generale sarà inoltre composto da stimati professionisti e figure di riferimento della comunità locale: Alberto Andrioli, Michele Lupo, Antonio Cairo, Francesco Mangiulli, Vincenzo D’Amato, Salvatore Vantaggiato, Giuseppe Palazzo, Massimiliano Spagnolo, Fernando Errico, Vincenzo Rosato, Oronzo Scozzi, Giuseppe Tarantini, Fernando Luca, Italo Cagnazzo e Marco Perrone.
Vicinanza al territorio e risposte tempestive
L’apertura della sede di Salice Salentino conferma la visione di Federaziende: rafforzare la presenza capillare sul territorio pugliese per garantire servizi che siano non solo efficienti e accessibili, ma soprattutto vicini alle reali necessità della comunità.
“La volontà – dichiarano congiuntamente i responsabili della sede – è quella di creare un punto di ascolto e assistenza capace di accompagnare cittadini e imprese nelle pratiche quotidiane, offrendo professionalità, competenza e risposte tempestive”.
La sede di Federaziende a Salice Salentino sarà operativa nei prossimi giorni e riceverà il pubblico negli orari dedicati e previo appuntamento, per garantire la massima cura e sicurezza nella gestione di ogni pratica. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente gli uffici della sede.