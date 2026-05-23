Ci sono giornate che non finiscono quando si spengono le voci, quando si svuota una piazza o quando termina una manifestazione. Restano dentro. Silenziose. Forti. Necessarie. La Giornata della Legalità vissuta dagli alunni e dalle alunne della Scuola Primaria “Via Lanoce” dell’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” di Maglie è stata una di quelle giornate capaci di lasciare un’impronta delicata e profonda insieme, come fanno le cose autentiche.

Tutto è iniziato con una marcia composta, fatta di passi piccoli, ma pieni di significato. Il corteo, accompagnato dalle note de “I cento passi” e “Pensa” che hanno fatto da sottofondo, ha attraversato le strade della città e si è concluso in piazza Aldo Moro, dove è andato in scena il capitolo conclusivo del progetto fortemente voluto dal dirigente scolastico, prof.ssa Roberta Longo, dal titolo “Parole di pietra”, un racconto di bellezza, partecipazione e speranza, capace di trasformare i bambini nei messaggeri più autentici di un futuro migliore.

Le pietre, dipinte con colori vivi e parole cariche di significato dagli alunni, hanno raccontato il peso della legalità. Quelle stesse pietre sono state poi lasciate nei negozi della città, affidate alle mani dei commercianti e agli sguardi dei passanti, come piccoli segni di memoria.

E accanto alle pietre, sono volate le farfalle, il simbolo più bello della trasformazione: fragile solo in apparenza, ma capace di volare oltre gli ostacoli. Le farfalle create dai bambini — leggere, colorate, posate ovunque con dolcezza — sono diventate piccoli messaggi di speranza affidati alla città. Come promesse. Come carezze silenziose. Una di quelle che arrivano piano, ma colpiscono nel punto più fragile del cuore.

A rendere ancora più emozionante questa giornata è stata la presenza, accanto al Dirigente Scolastico, Roberta Longo che ha fortemente creduto nel valore educativo di questo percorso, delle autorità civili e militari: il Questore della Provincia di Lecce, Dott. Giampietro Lionetti; il Vicequestore della Polizia di Stato e Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina, Dott. Andrea Toraldo; il portavoce della Questura di Lecce, Dott. Valerio Tornese; il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Maglie, Maggiore Francesco Zaccaria; il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Maglie, Capitano Greta Picoco; il Comandante della Polizia Locale, Dott. Giovanni Margilio e il Sindaco della Città di Maglie, Ernesto Toma.

L’immagine che più ha commosso molti presenti è stata proprio quella degli uomini e delle donne delle istituzioni in silenzio, ad ascoltare i bambini. Perché c’è speranza ogni volta che chi protegge il presente si ferma ad ascoltare il futuro.

La scuola “Via Lanoce”, grazie alla Dirigente Longo e alle insegnanti, ha ricordato a tutti che la legalità, quella vera, ha il passo lento di una marcia condivisa, il coraggio delle parole giuste, il rispetto dei silenzi e ali leggere capaci di insegnarci che anche dalla pietra più dura può nascere bellezza.