Dopo la vittoria vietata ai deboli di cuore di domenica sera contro il Sassuolo, grazie alla quale, anche per quel pizzico di fortuna che li ha contraddistinti in questi ultimi quattro anni, ancora poche ore e calerà il sipario sul Campionato 2025/2026 dei giallorossi, con la sfida dello stadio “Via del Mare” che li vedrà opposti al Genoa.

Una vittoria contro i ‘grifoni’, vorrà dire senza se e senza ma la quinta presenza consecutiva nel massimo torneo e, soprattutto riscrivere la storia del sodalizio salentino. Compito non facile visto che l’allenatore dei rassoblù ha dichiarato che giocherà per portare a casa la vittoria, anche se ha aggiunto che non vorrebbe essere responsabile della retrocessione di alcuna squadra.

Qui Lecce

Mister Eusebio Di Francesco schiererà quasi sicuramente lo stesso undici visto all’opera contro i neroverdi, Ramadani, Pierotti e Banda non sono al top, ma stringeranno i denti per essere della partita più importante della stagione. Nel ruolo di punta, confermatissimo Cheddira, con Stulic pronto a subentrare.

Qui Genoa

Daniele De Rossi non schiererà i calciatori che saranno impegnati nel Camnpionato del Mondo. L’ex centrocampista della Roma dovrebbe giocare con la difesa a tre; in attacco L’ex giallorosso Lorenzo Colombo sarà titolare, affiancato da Baldanzi.

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore Eusebio Di Francesco

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Zätterström; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Baldanzi, Colombo

Arbitro: Doveri di Roma 1

Calxcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Sky e Dazn