Esiste un dolore che non lascia segni sulla pelle, ma che pesa quanto un macigno nel cuore e nella mente. È quel “peso che non si vede”, il nucleo centrale attorno a cui ruota “Il peso delle farfalle”, il libro d’esordio di Rita Maggio.

Questo intenso racconto autobiografico squarcia il velo su una realtà tanto diffusa quanto spesso incompresa: i Disturbi del Comandamento Alimentare (DCA). Con una scrittura diretta, priva di filtri e profondamente empatica, l’autrice guida il lettore in un percorso che va dal silenzio del conflitto interiore fino alla luce della rinascita.

Il titolo stesso dell’opera racchiude una contraddizione dolorosa. Se da un lato la farfalla è il simbolo universale della leggerezza e della metamorfosi, in questo libro diventa la metafora di un peso invisibile. Si tratta di quel bagaglio composto da pensieri ossessivi, dal bisogno costante di controllo, dalla vergogna e da silenzi che diventano, col tempo, una prigione.

Rita Maggio non racconta solo la propria storia, ma presta la voce a migliaia di persone, trasformando il dolore in uno strumento di comprensione universale.

Attraverso le pagine del libro, l’autrice scava in profondità, affrontando temi cruciali come il rapporto con il cibo e la distorsione dell’immagine corporea; il senso di colpa e la pressione sociale; il bisogno di controllo come meccanismo di difesa e le dinamiche emotive e familiari che spesso fungono da terreno fertile per lo sviluppo di un DCA.

La forza del messaggio di Rita ha travalicato i confini della pagina scritta, arrivando a coinvolgere diverse realtà istituzionali del Salento. Amministrazioni locali – tra cui Sternatia, Soleto, Castrignano de’ Greci, Guagnano, Campi Salentina, Poggiardo, Cursi, Bagnolo del Salento e Cannole – hanno riconosciuto il valore dell’opera.

Questo coinvolgimento dimostra come una storia personale, se raccontata con autenticità, possa innescare un dibattito pubblico necessario, portando la sensibilizzazione sui DCA anche all’interno delle sedi istituzionali.

Il libro non è solo una lettura, ma un ponte. È rivolto a chi sta vivendo un momento di fragilità e si sente solo; chi ha già affrontato o sta percorrendo la strada verso la guarigione e a genitori, educatori e professionisti che desiderano approfondire le complessità dei disturbi alimentari per poter offrire un supporto più concreto e consapevole.

Rita Maggio è un’autrice emergente che ha fatto del coraggio la sua cifra stilistica. Trasformando l’esperienza dolorosa in condivisione, il suo esordio letterario è un atto d’amore verso se stessa e verso il lettore, con l’obiettivo ambizioso e nobile di far sentire meno sola chiunque si specchi nelle sue parole.

“Il peso delle farfalle” è un invito a trasformare il proprio silenzio in consapevolezza. Perché, come insegna l’autrice, anche dal dolore più profondo può nascere una nuova possibilità di libertà.