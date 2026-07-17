Sarà presentato sabato pomeriggio, 18 luglio, il partenariato pubblico privato tra il comune di Melendugno e Artwork. Un sodalizio finalizzato alla gestione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale di Roca Vecchia, ch senza dubbio costituisce uno dei luoghi più affascinanti del territorio.



Si tratta di un accordo frutto di un programma specifico mirato a dare valore turistico e culturale ad una delle località più importanti e iconiche del Salento: il parco archeologico con le grotte di Posìa grande e Posìa piccola.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino e il presidente della Cooperativa Artwork Paolo Babbo, insieme al Prefetto della provincia di Lecce Natalino Manno.



Come avvenuto per il centro storico di Lecce con palazzi, chiese e architetture ecclesiastiche, Artwork prenderà in carico le pretese di crescita e sviluppo di un territorio vocato e attrezzato culturalmente, per una fruizione dei luoghi più consapevole e concreta.