Proseguono senza sosta le attività di vigilanza e presidio del territorio messe in campo dal Comando di Polizia Locale di Trepuzzi. In linea con il piano di rafforzamento del servizio di controllo predisposto per il periodo estivo, gli agenti hanno intensificato i pattugliamenti lungo la marina di Casalabate, ottenendo risultati significativi sul fronte della prevenzione dei reati e della sicurezza stradale.

L’operazione: recuperato mezzo rubato

Durante una delle recenti attività di controllo mirato sul territorio, gli agenti hanno proceduto all’identificazione e al fermo di due persone che viaggiavano a bordo di uno scooter. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il mezzo era provento di furto.

Il veicolo è stato immediatamente sottoposto a sequestro, mentre i due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecce per le ipotesi di reato connesse alla detenzione del mezzo rubato.

Sicurezza stradale e prevenzione

L’impegno della Polizia Locale non si è limitato ai reati contro il patrimonio. Nell’ambito dei consueti controlli di Polizia Stradale, gli agenti hanno riscontrato violazioni al Codice della Strada che hanno portato al ritiro di due patenti di guida. I titoli abilitativi sono stati trasmessi alla Prefettura di Lecce, che valuterà gli ulteriori provvedimenti amministrativi e sanzionatori del caso.

Continuità nei controlli

Il Comando di Polizia Locale di Trepuzzi conferma la massima attenzione verso la marina di Casalabate. L’obiettivo primario resta quello di garantire la tranquillità dei residenti e dei turisti attraverso un costante presidio del territorio.