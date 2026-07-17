Di fronte alle temperature record che stanno colpendo il Salento, l’Amministrazione comunale di Lecce mette in campo misure drastiche per la salvaguardia degli amici a quattro zampe. Il Sindaco Adriana Poli Bortone ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente n. 1731, che introduce misure rigide per la tutela del benessere animale, in vigore con effetto immediato e fino al prossimo 30 settembre.

Il provvedimento, fortemente sostenuto dall’assessore al Randagismo e alla Tutela degli Animali Andrea Guido, nasce dalla necessità di evitare sofferenze, disidratazione e gravi colpi di calore, fenomeni purtroppo frequenti durante le ondate di afa estrema.

Le parole dell’Assessore Andrea Guido

“Le temperature record di questa estate rappresentano un grave pericolo di vita per i nostri animali. Questa ordinanza è un atto di civiltà e responsabilità”, ha dichiarato l’assessore Guido. “Non tollereremo negligenze: lasciare un cane su un balcone infuocato o chiuso in auto, anche per pochi minuti, è un comportamento intollerabile che sarà sanzionato con la massima severità”, afferma l’assessore Andrea Guido.

Cosa prevede l’Ordinanza 1731: obblighi e divieti

Il testo dell’ordinanza stabilisce regole ferree per tutti i proprietari e detentori di animali:

Ombra garantita: È vietato detenere animali esposti al sole in luoghi non idonei o privi di zone d’ombra.

È vietato detenere animali esposti al sole in luoghi non idonei o privi di zone d’ombra. Idratazione costante: Obbligo di garantire sempre acqua fresca e pulita.

Obbligo di garantire sempre acqua fresca e pulita. Stop alle auto: Vietato lasciare animali all’interno di veicoli in sosta tra le ore 11:00 e le 18:00 , anche con finestrini aperti o all’ombra.

Vietato lasciare animali all’interno di veicoli in sosta tra le ore , anche con finestrini aperti o all’ombra. Limitazioni alle uscite: Vietate attività fisiche intense o lunghe passeggiate nella fascia oraria 11:00 – 18:00 . Le uscite devono essere limitate al tempo necessario per i bisogni fisiologici.

Vietate attività fisiche intense o lunghe passeggiate nella fascia oraria . Le uscite devono essere limitate al tempo necessario per i bisogni fisiologici. Divieto su balconi e terrazzi: Non è consentito trattenere animali in spazi esterni (balconi, cortili, terrazzi) che non dispongano di un’adeguata copertura dal sole e di acqua.

Sanzioni severe per i trasgressori

Chiunque violi le disposizioni dell’ordinanza sarà soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie che variano da 100 a 600 euro. Si ricorda inoltre che, nei casi più gravi di maltrattamento o lesioni, si applicheranno le disposizioni del Codice Penale (artt. 544-bis e 544-ter).

Un appello alla cittadinanza

L’Assessore Guido conclude con un appello al senso civico dei leccesi: “Chiedo a tutti di farsi custodi attivi di questa ordinanza, segnalando tempestivamente alla Polizia Locale o alle Forze dell’Ordine ogni situazione di sofferenza. Solo lavorando insieme possiamo garantire una città accogliente per i nostri amici a quattro zampe”.