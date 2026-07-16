Il Salento piange una nuova, drammatica vittima del lavoro. Nella tarda mattinata di oggi, un giovane operaio di 33 anni, di origini marocchine, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto mentre era impegnato nel cantiere per la posa della fibra ottica che da diversi giorni interessa il territorio comunale.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il lavoratore stava operando sulla rete aerea in prossimità del semaforo della Statale 275, all’altezza dell’incrocio con via Castiglione. Per cause ancora in corso di accertamento, il 33enne sarebbe rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica, che non gli ha lasciato scampo.

L’intervento dei soccorsi

Immediata è stata la chiamata ai soccorsi. I sanitari del 118 sono giunti sul posto nel minor tempo possibile, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano: il cuore del giovane operaio aveva già smesso di battere.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per il delicato recupero della salma. Parallelamente, i Carabinieri hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area, gestendo al contempo il traffico sulla Statale 275, rimasto pesantemente congestionato per permettere i rilievi di legge.

Indagini in corso

Spetterà ora agli inquirenti ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dal cantiere. La comunità locale è sotto shock per l’ennesima vita spezzata in un contesto lavorativo, un evento che riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel Salento